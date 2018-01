Lundin kutter i olje-investeringene

Investeringsbudsjettet for 2018 er på 1,05 milliarder dollar - i overkant av 8 milliarder kroner. Det er ned med 11 prosent sammenlignet med i fjor, melder Lundin.

Den største potten i utbyggingsbudsjettet på 800 millioner dollar (6,3 milliarder kroner) er forbeholdt Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Lundin viser til at utbyggingen er blitt billigere, kostnadene er kuttet med 25 prosent sammenlignet med de opprinnelige anslagene. Nå forventer Lundin at utgiftskuttene blir enda større. En forklaring på nedgangen i investeringsbudsjettet er at store utgifter til Sverdrup-feltet ble tatt i 2017 - nedgangen her er på 16 prosent for 2018.

Og mens produksjonen i snitt var på 86.100 fat olje daglig i 2017, forventer selskapet nå mellom 74.000 og 82.000 fat for 2018. Her er det Edvard Grieg-feltet midt i Nordsjøen som er den store bidragsyteren, med rundt 75 prosent av produksjonen.

Letebudsjettet er på 115 millioner dollar (900 millioner kroner), med en plan om åtte letebrønner. Fire av dem skal bores sør i Barentshavet (Svanefjell, Shenzhou, Korpfjell og Gjøkåsen), de øvrige fire i Nordsjøen (Lille Prinsen, Frosk, Rungne og Mandalhøyden).