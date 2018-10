Equinors oljeutbygginger er blitt 30 milliarder billigere

Anslagene for hvor mye kostnadene i Equinors utbygginger på norsk sokkel er kuttet, er offentliggjort i forbindelse med forslag til Statsbudsjett 2019. Kostnadskuttene er gjort i perioden etter at utbyggingsplanene ble levert til norske myndigheter.

Sparer penger på samarbeid

– Vi har klart å redusere investeringsestimatene med rundt 30 milliarder kroner siden vi leverte utbyggingsplanene til myndighetene. Forbedringene er oppnådd i tett samarbeid med våre partnere og leverandører, og skyldes først og fremst økt boreeffektivitet, forenkling og høy kvalitet i prosjektgjennomføringen. Inkludert i disse tallene er også markedseffekten vi har oppnådd ved å investere motsyklisk, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor i en pressemelding.

Hvis en ser bort fra valutaeffekter av en svakere norsk krone, er reduksjonen på porteføljen vesentlig større, ifølge Equinor.

Gigantprosjektet Johan Sverdrup er Equinors stjerneeksempel på hvordan utbyggingskostnadene er kuttet og holdt nede. I august ble det kjent at utgiftene totalt med oljeutbyggingen vest av Stavanger, er kuttet med 80 milliarder kroner sidene planene for første fase ble levert i 2015.

I motsatt ende finner vi Martin Linge-prosjektet som styrer mot en sprekk på 17,4 milliarder kroner.

Bare siden i fjor har kostnaden på Martin Linge-utbyggingen økt med over 5 milliarder kroner.

Det var i november i fjor at det ble kjent at Equinor var blitt enige med Total om å overta Martin Linge.

Equinor: Jan Arne Wold/Bo B Randulff

Martin Linge sprekker mye

Equinor overtok operatørskapet på Martin Linge fra Total i mars 2018. Basert på estimater for gjenværende arbeid på Martin Linge planlegges oppstart for prosjektet 1. kvartal 2020. Oppdatert investeringsestimat er på 47,1 milliarder kroner.

Investeringsanslaget for Martin Linge har økt med 3,6 milliarder kroner siden forrige rapportering basert på Equinors vurdering av gjenværende arbeidsomfang. I tillegg har endringen av operatørskapet medført en endring i regnskapsføringen i prosjektet pår 1,35 milliarder. Dette gjelder leiekostnader for lagerfartøy og historiske kostnader knyttet til borerigg.

– Da vi kjøpte Martin Linge-feltandelene og overtok operatørskapet, tok vi høyde for at det kunne være mer gjenstående arbeid og økte kostnader. Som varslet har vi derfor brukt tiden ved Rosenberg verft til å få oversikt over dette. Etter en vellykket installasjon av plattformen er oppgaven nå å sikre kvalitet i ferdigstillelsen av prosjektet og en trygg oppstart av feltet, sier Øvrum i pressemeldingen.