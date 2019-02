Equinor vil se på flytende havvindmøller i Sør-Korea

Sør-Korea vil ha mer fornybar energi. Nå går Equinor inn i et samarbeid med statseide Korea National Oil Corporation (KNOC) for å se på mulig utbygging av flytende vindmøller i landet.

KNOC vil bygge ut flytende havvindmøller på 200 megawatt rundt 60 kilometer fra Ulsan, hvor selskapet allerede har plattformen Donghae.

KNOC-direktør Jae-heon Shim mener avtalen med Equinor er en «avgjørende mulighet».

– Vi planlegger å jobbe aktivt på fremdrift og redusere risiko, i tillegg til forundersøkelser, sammen med Equinor, sier Shim i en melding.

Vindkraftsjef Stephen Bull i Equinor mener Sør-Korea er attraktivt for havvind. Selskapet er operatør for verdens første flytende havvindanlegg utenfor Skottland, og er involvert i flere havvindprosjekt i Storbritannia. Også i Tyskland, Polen og USA jobber Equinor med vindkraft, i tillegg til å se på flytende muligheter for å gi kraft til plattformer på norsk sokkel.