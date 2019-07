Lav oljepris fører til svake resultater for Equinor

Under pressekonferansen på Equinors kontor på Fornebu fremla konserndirektør Lars Christian Bacher svakere kvartalsresultater enn ventet. Aftenbladet var til stede. Som følge av dette gikk Equinors aksjekurs ned 0,7 prosent.

På forhånd var det ventet at oljegiganten skulle levere et justert driftsresultat på 3,5 milliarder dollar, ifølge Infront TDN Direkt. Slik ble det altså ikke. Det reelle resultatet ble langt svakere. Equinor leverte et kvartalsresultat for andre kvartal på 3,15 milliarder dollar. Dette er en nedgang fra 4,31 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Ole Jørgen Bratland

– Sterkt preget av lavere oljepriser

Lavere priser og høy vedlikeholdsaktivitet mener Bacher er hovedårsaken til de forholdsvis svake resultatene.

– Kvartalet er sterkt preget av lavere oljepriser. Det er stor usikkerhet rundt etterspørselen internasjonalt. Det er lavere vekst i internasjonal økonomi og i Europa, samt at det foreligger en usikkerhet rundt Brexit som fører til lavere etterspørsel. Vi må forvente store svingninger i oljeprisen, noe vi også ser nå, sier konserndirektøren.

Den lave oljeprisen kan illustreres ved hvor mange fat olje Equinor produserte. Så langt har selskapet produsert 2,012 millioner fat olje, som er omtrent det samme som i fjor. Utslaget kommer derfor av at oljeprisen har gått ned fra nesten 66 dollar i snitt per fat ved samme kvartal i fjor, til i snitt 59 dollar i år.

Direktøren sier også til Aftenbladet at kvartalets oljeandel er lavere enn vanlig. Gassandelen utgjør 60 prosent av Equinors inntekter dette kvartalet, som er uvanlig høyt til å være gass. Den lave væskeproduksjonen kommer blant annet av noen operasjonelle forhold på enkelte felt.

Bærekraftige arbeidsplasser

Bache opplyser Aftenbladet at Equinor har en ambisjon om at 15 til 20 prosent av investeringene i 2030 skal være innen fornybar energi. I dag ligger investeringene under fem prosent. På tross av at oljeindustrien lider av svekket omdømme, mener likevel konserndirektøren at det er plass til Equinor i tiden fremover.

– Jeg oppfordrer alle, inkludert mine barn til å ta utdanning som kan være relevant innenfor denne industrien. Dette er bærekraftige arbeidsplasser, sier Bache til Aftenbladet.

Konserndirektøren påpeker at søknadene til Equinors stillinger fremdeles er svært populære.

– Dette er en utrolig spennende industri og du vil kunne få en mulighet til å gjøre en forskjell i det skiftet vi alle ønsker å få til. Vi ønsker å levere på klimamålene, sier Bache til Aftenbladet.

Konkurransedyktig også internasjonalt

Lars Christian Bacher mener at norsk sokkel fortsatt kommer til å bidra med store inntekter til Equinor, på tross av at man også satser internasjonalt.

Til Aftenbladet sier konserndirektøren:

-Johan Sverdrup-feltet kommer snart i produksjon, så vi har tro på norsk sokkel i tiår fremover. Men vi har også bevist at vi er konkurransedyktige internasjonalt. Tiår med godt arbeid på norsk sokkel har gjort oss forberedt på å gå ut i verden.

Jon Ingemundsen

900 milliarder fra Sverdrup

Forøvrig mener Bacher at Equinor leverer god drift, på tross av de noe sviktende resultatene.

– Vi er et sterkere og mer robust selskap enn vi var for et par år siden, mener konserndirektøren.

Særlig fremhever Bacher, Johan Sverdrup-feltet som et viktig satsingsområde for petroleumsgiganten.

– Johan Sverdrup er det beste prosjektet som utvikles i verden i dag. Felter alene er forventet å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekt for den norske stat, sier Bacher.

Bacher mener Johan Sverdrup-feltet vi føre til en økt oljeproduksjon.