Wintershall Dea kommenterer ikke spekulasjoner om tørr brønn

– Boreoperasjonen ble effektivt gjennomført og helt uten problemer , sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea til Aftenbladet.

Hjertvik bekrefter at operasjonen nå er avsluttet, etter 26 dagers boring, og at boreriggen West Hercules søndag dro videre til neste oppdrag, som er å bore en CO2-brønn for Equinor sør for Troll-feltet.

– En kjempejobb!

– Mannskapet på West Hercules har gjort en kjempejobb, også med å holde miljøfotavtrykket minimalt, sier Hjertvik.

LES MER: Equinors CO2-brønn er blitt dyrere enn planlagt. Bevilgningen øker med 30 millioner kroner til 329 millioner kroner.

Jon Ingemundsen

Spekulasjoner om tørr brønn

Den tidlige avslutningen tyder ifølge bransjenettstedet Upstream på at det ikke ble gjort funn i den såkalte Toutatis-brønnen. Wintershall Dea vil ikke uttale seg om dette og viser til at det er Oljedirektoratets oppgave å gå ut med selve resultatet.

Bellona-sjef Frederic Hauge er for sin del lettet over signalene om at den såkalte Toutatis-brønnen kan se ut til å ha vært tørr.

I en pressemelding skriver Hauge:« Vi ser nå at riggen beveger seg sørover og ingen fakling av gass, som er normalt ved funn, er observert av fiskere vi har vært i kontakt med i området».

– Jeg er utrolig glad i dag. Jeg har gått den siste måneden med et bilde av plattformen på den ene siden og Lofoten på den andre, og det er bare så feil, sier Hauge til NTB.

– Nå må det bli stopp på tildeling av nye lisenser i dette området, sier han.

Bellona har kjempet hardt mot leteboringen, som har funnet sted i sårbare områder, åtte kilometer fra Trænarevet like sør for Lofoten.