Equinors leteplaner i Australia satt på pause

I slutten av april leverte Equinor inn sin miljøplan til australske myndigheter. Selskapet ønsker å lete etter olje og gass i Australbukta. At selskapet ønsker dette, er blitt møtt med høylydte protester, i frykt for at olje- og gassutvinning skal gi miljøødeleggelser i området.

Landsjef Jone Stangeland i Equinor har tidligere sagt til Aftenbladet at rundt 32.000 kommentarer har kommet inn i forbindelse med miljøplanen – og 15 australske kystkommuner har varslet at de ikke ønsker olje- og gassaktivitet i området.

Nå har det australske myndighetsorganet National Offshore Petroleum Safety and Environmental Managment (NOPSEMA) bedt om mer informasjon om miljøplanen for leteboringen i Australbukta. Behandlingen av planen settes på pause mens Equinor frambringer ytterligere informasjon – med en frist på 60 dager.

Myndighetenes eksperter er ikke fornøyd med informasjonen planen gir, og vil derfor ha klargjort noen ting.

Samtidig skriver myndighetene at en slik etterspørsel etter mer informasjon er et normalt steg i en slik saksbehandling. NOPSEMA viser til at deres hovedoppgave er å hindre storulykker offshore, ivareta arbeidernes sikkerhet og beskytte miljøet.