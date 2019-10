Lavere oljepris gjør at store banker overser små oljeselskap

Forventning om lavere pris på olje og gass framover var også et tema da Equinor la fram sine kvartalstall forrige uke. Selskapet skrev blant annet ned sine verdier – altså olje- og gassreserver – i USA med 2,8 milliarder dollar, hvor størstedelen var knyttet til skiferolje- og gass.

– I dette kvartalet har vi oppdatert våre prisanslag på fremtidig olje og gass med mer forsiktige forutsetninger. Det påvirker verdien av våre eiendeler, sa Sætre da han la fram regnskapstallene.

Forventet prisutvikling skaper problemer også for andre selskap involvert i utvinning av olje og gass på land i USA.

Store banker som JP Morgan Chase, Wells Fargo og Royal Bank of Canada har kuttet i vurderingene av hvor mye reservene til olje- og gasselskaper er verdt, skriver Reuters.

Verdien til reservene – altså hvor mye olje og gass selskapene har tilgang til og kan produsere – får betydning for finansieringen til selskapene. For dette er såkalte reservebaserte lån.

Hvor stort markedet for slike lån er, kan ikke fastslås helt sikkert, skriver Reuters. Men det anslås at flere hundre selskaper har tatt opp slike lån – og at omfanget dermed er på flere milliarder dollar.

Så når verdien på oljen og gassene selskapene mener finnes i undergrunnen blir mindre verdt fordi prisen på olje og gass forventes å bli lavere enn tidligere antatt, blir det vanskeligere for selskap å få finansiering.

Særlig gjelder dette mindre selskap, skriver Reuters. De sliter allerede med å få finansiert aktiviteten sin. Selv om produksjon av såkalt skiferolje og skifergass de siste årene har vært høy og gjort USA til verdens største petroleumsprodusent, har lønnsomheten vært dårlig. Med ytterligere dårligere utsikter, blir det ikke lettere å få bankene med på laget videre.

Reuters viser til at finansieringsproblemene kan bremse veksten i amerikansk olje - og gassproduksjon, og dessuten gjøre at flere selskap går konkurs. Antall konkursen er allerede på et nivå ikke sett siden 2016, da prisen for amerikansk olje var på 26 dollar for ett fat.

Prisen på ett fat nordsjøolje har styrket seg noe den siste tiden, og er nå på 61,90 dollar etter å ha vært under 60 dollar i begynnelsen av forrige uke.