Oljeprisen faller tirsdag

Oljeprisen går nedover etter å ha passert 70 dollar fatet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Analytikere mener oljeprisen skal ligge mellom 60 og 70 dollar fatet i 2020. Foto: Jon Ingemundsen

Tor Gunnar Tollaksen Journalist

Etter at oljeprisen beveget seg over 70 dollar fatet mandag, falt den til snaut 68 dollar fatet tirsdag morgen.

Reuters skriver at nedgangen skyldes nye vurderinger av forsyningsbalansen etter at USA drepte den iranske militærsjefen Quasem Suleimani.

Opec kuttet

Oljeprisens økning de siste dagene ble også støttet av reduksjon i oljeproduksjonen fra Organisasjonen for oljeproduserende land, Opec.

I desember 2019 ble Opec enige om produksjonskutt på 500 000 fat til dagen sammenlignet med november 2019.

Krisen i Midtøsten etter USAs aggresjon mot Iran vil kunne påvirke hvor oljeprisen skal videre den neste tiden.

En gjennomgang som E24 gjorde i desember viste at norske meglerhus varierer sine anslag mellom 60 og 70 dollar fatet for oljeprisen i 2020.

Høyest går Arctic Securities med en snittpris på 70 dollar fatet i 2020, mens Nordea Markets ligger på 63 dollar fatet. Arctic Securities begrunner sine anslag med at etterspørselen i 2020 vokser raskere enn i 2019.

Forsiktig i anslagene

I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i oktober 2019, ble det lagt fram en pris på 476 kroner fatet. Dette tilsvarer 54,10 dollar fatet etter dagens kronekurs.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) venter imidlertid at den vil være på 65 dollar fatet som er en god del høyere enn det statsbudsjettet tok utgangspunkt i.

Statsbudsjettet tok imidlertid høyde for at politisk uro kan trekke oljeprisen opp, mens oljeprisen også kan falle som følge av økt skiferproduksjon fra USA.

I Finansavisens gjennomgang om utsiktene for oljeprisen i 2020, uttalte imidlertid gründer og tidligere DNO-styreleder Berge Gerdt Larsen at det ved inngangen til 2020 er for mye olje i markedet og at oljepris rundt 60 dollar fatet er den nye normalen.

– Det er OPEC som holder prisen oppe. I prinsippet er det Saudi-Arabia og Russland som styrer, uttalte han.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 08:01