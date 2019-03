Oljeleting uten resultat i Friggformasjonen i Nordsjøen

Wellesley Petroleum AS er operatør for utvinningstillatelse 871, i undersøkelsesbrønnen 25/1-13. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2016.

Oljeselskapet hyret inn boreriggen «Transocan Arctic» til oppdraget, hvor hensikten var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Friggformasjonen.

Oljedirektoratet skriver i en melding at brønnen ble boret om lag 220 kilometer nordvest for Stavanger, 20 kilometer nordvest for Vilje-feltet.

Brønnen påtraff bare spor av gass i Friggformasjonen, og er derfor klassifisert som tørr. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 871. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2125 meter under havflaten, og ble avsluttet i Balderformasjonen. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Riggen, «Transocean Arctic», som boret brønnen skal nå til verftsopphold i Ølen.