Alvorlig ulykke i tilknytning til Ula-feltet

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) bekrefter at det har vært en ulykke på Ula-feltet i Nordsjøen. Klokken 12.02 kom det inn melding om at en person hadde falt i sjøen fra riggen Maersk Interceptor på Tambar, som er et satellittfelt. Nok en person ble skadet.

– To personer var involvert. En person falt i sjøen og en fikk en fallende gjenstand over seg, sier redningsleder Andreas Bull ved HRS.

Kjell Arvid Berge

Falt i sjøen

Personen som falt i sjøen er hentet opp, og blir transportert til land med redningshelikopteret som er stasjonert på Ekofisk-feltet.

HRS kan ikke gi flere detaljer om årsaken til ulykken. De viser til operatør Aker BP på Ula-feltet. Meldingen om ulykken kom inn til hovedredningssentralen direkte fra riggen Maersk Interceptor.

Sør-Vest politidistrikt har blitt varslet om ulykken.

– Vi kan også bekrefte at vi har fått melding om hendelsen, sier Åslaug Høgemark ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Aker BP: - To er skadet

Ole-Johan Faret, pressetalsmann i Aker BP bekrefter at det har vært en alvorlig hendelse på Tambar-feltet.

– To personer er skadet i hendelsen, og det jobbes med å få brakt begge til land. Vi har iverksatt alle mulige ressurser for å kunne ivareta de to, men jeg kan ikke si noe om tilstanden til de skadde nå, sier han.

En av de skadde ble hentet av et søk- og redningshelikopter (SAR) på Ekofisk, som er del av områdeberedskapen. I tillegg kom et SAR-helikopter fra Sola.

– Vi gjør nå det vi kan for å ivareta de ansatte og familiene til de skadde.

Maersk-ansatte

Overfor Aftenbladet bekrefter Jakob Korsgaard, direktør i Maersk Drilling Norge AS, at to av deres ansatte har vært involvert i en ulykke. Torsdag ettermiddag satte han seg på flyet fra København til Stavanger.

Ula-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og består av tre plattformer. Feltsenteret fungerer som et områdesenter for satellittfeltet Tambar og som tredjepartsvert for feltene Oselvar og Blane.

Riggen Maersk Interceptor borer for tiden to brønner på Tambar-feltet.

Petroleumstilsynet alarmert

Pressetalsmann i Petroleumstilsynet, Øyvind Midttun sier at de følger dette tett, og at de har besluttet å granske hendelsen.

I oktober 2016 passerte Ula 30 år i produksjon, ifølge Aker BP.

Ula feltet er bygget ut med tre konvensjonelle stålinnretninger: en for produksjon, en for boring og en boligplattform, alle forbundet med gangbroer. Gasskapasiteten på feltet ble oppgradert i 2008 med en ny gassprosesserings- og injeksjonsmodul. Vanndybden i området er om lag 70 meter, ifølge nettsidene til operatørselskapet.

Satellittfeltet Tambar og Tambar Øst ligger cirka 16 km sørøst for Ula-feltet og er bygget ut med en brønnhodeplattform uten prosesseringsanlegg som fjernstyres fra Ula.