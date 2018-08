Equinor får bore nær land

Prospektet heter Bergand og brønnen ligger i Nordsjøen. Nærmeste land er Utvær i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Dette er Norges vestligste øygruppe. Havdypet er 355 meter.

Boringen er planlagt tidligst i august 2018 og skal pågå i cirka 48 dager, ifølge Ptil.

Brønnen skal bores med Deepsea Bergen, en halvt nedsenkbar, flyttbar boreinnretning operert av Odfjell Drilling.

Deepsea Bergen

«Høy miljørisiko for sjøfugl»

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til leteboringen etter forurensningsloven. Men all forurensning fra virksomheten er uønsket, advarer direktoratet.

«På grunn av høy miljørisiko for sjøfugl i åpent hav om vinteren, er tillatelsen kun gjeldende for perioden fra 1.april til 31. oktober. Miljødirektoratet ser det dessuten som nødvendig å stille krav til beredskap som går ut over operatørens foreslåtte løsning. Dette omfatter krav til å vurdere forhåndsplassering av beredskapsutstyr i framskutte depoter, krav til verifisering av beredskapen før boring i oljeførende lag og krav til å vurdere utholdenhet av en eventuell aksjon i kyst- og fjordområder og etter eventuell stranding,» heter det i et brev fra 3. august, signert seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Det er utfordrende å etablere en tilstrekkelig god og omfattende beredskap i forbindelse med boring av letebrønn Bergand, vurderer Miljødirektoratet. Dette på grunn av potensielt høye utblåsningsrater, korte drivtider til land og høy risiko for stranding av olje i et stort geografisk område med mange sårbare og verdifulle områder.

Verdiene større enn ulempene

På bakgrunn av en samlet vurdering av forurensningsmessige ulemper og øvrige hensyn, får Equinor grønt lys til leteboring.

«I vurderingene har vi lagt vekt på det er besluttet petroleumsvirksomhet i området og at en ytterligere begrensning av tillatelsen vil medføre 15 at aktiviteten vanskelig kan gjennomføres, med de samfunnsmessige konsekvenser og kostnadene som følger av det.»

