Oljetunge Shell tester flytende vindmølle utenfor Karmøy

Fredag ble det kjent at et nytt konsept for en fullskala havvindmølle skal testes på MET-senteret (Marine Energy Test Centre ) utenfor Karmøy. Senteret, som er eid av Rogaland Fylkeskommune, Haugaland Kraft og Equinor, gleder seg over økt interessen for havvind.

– Markedet øker i voldsomt tempo. Mens vi før måtte løpe etter kunder, kommer de nå til oss for å teste ut flytende havvind, sier styreleder Simon Næsse til Aftenbladet.

Stiesdal Offshore Technologies A/S

Shell: - Kan gi billigere offshore vind

Fundamentet i stål blir produsert og montert i Danmark. En vindturbin fra Siemens skal installeres i Grenaa havn og slepes til Karmøy. Cirka 10 kilometer fra land skal den flytende konstruksjonen fortøyes til havbunnen med tre ankerlinjer og kobles til elnettet.

Eierne håper de har kommet opp med et konsept som er bedre og billigere enn eksisterende flytende vindkonsepter, deriblant Equinors Hywind.

– Dette initiativet kan bidra til å redusere kostnadene for offshore vindkraft, samtidig som det gir flere muligheter for utviklingssteder, noe som gir tilgang til høyere vindhastigheter og dypere vanndybder, sier Dorine Bosman i Shell Wind Development i en pressemelding.

Norsk Hydro og Statoil

MET-senteret ble etablert som en følge av Hywind-prosjektet som startet i Norsk Hydro. Det var likevel Statoil, nå Equinor, som realiserte dette prosjektet. Testingen av denne første flytende vindmølle utfor Karmøy resultert til slutt i verdens første testpark i havet utenfor Skottland. Equinor åpnet Hywind Scotland med fem havvindmøller for ett år siden.

Allerede i 2012 var det ventet at flere havvindmøller skulle testes ut ved hjelp av MET-senteret.

Men det skulle ta tid, lang tid.

– Vi har en kabel ut i havet som tåler å ha flere møller koplet til, men fram til nå har det ikke vært marked for det. De siste par årene har det vært en markant endring. Nå er det masse forskning på flytende, sier Næsse.

MET-Centre

Hywind er en suksess, men blir nå utfordret på både pris, fleksibilitet og driftssikkerhet. Europa tilbys og planlegges det nå mange konkurrerende og subsidierte testfasiliteter, ifølge Næsse.

Nå blir det spennende å se hva TetraSpar kan produsere av strøm. Bak konseptet står danske Henrik Stiesdal, som blant annet har bakgrunn fra Siemens.

For å sikre at den norske industrien i fremtiden skal ha kompetanse på det fremste innen flytende havvind, må også ny teknologi testes i Norge, mener Næsse. Han skrev nylig et leserinnlegg i Aftenbladet om dette.

– Vi trenger et solid nasjonalt testsenter som er rigget og klart for å ta imot både nasjonale og internasjonale initiativ på kort varsel. MET-senteret er allerede etablert med konsesjoner, infrastruktur og gode data fra 10 år med testing. Tiden er knapp, men en statlig investering i dette etablerte testsenteret vil styrke vår posisjon.

Rogaland kan bygge en ny industri. Her er allerede den beste kunnskapen og miljøet, hevder styrelederen.

– Dette er et utrolig viktig steg for at Norge skal fortsatt være i ledelsen i kappløpet om havvind, sier Næsse.