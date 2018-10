Elektrisk milepæl: Nå drives Johan Sverdrup med strøm fra land

Gigantutbyggingen 14 mil vest for Stavanger blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden, og skal drives helt uten bruk av fossile brensler. Tirsdag formiddag var olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på sin første tur offshore som oljeminister - og det var ikke hvilken som helst oppgave statsråden fikk på jomfruturen. Freiberg fikk slå av de fire midlertidige generatorene, og stillheten i etterkant markerte starten på mer enn 50 år med strøm fra land for Johan Sverdrup.

– Dette er en stor dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet, og da er det spesielt hyggelig å få hjelp fra statsråden med denne siste etappen for å få strøm fra land på plass, sier Jez Averty i en kommentar.

Jarle Aasland

Averty er driftsdirektør for Equinors felt sør i Nordsjøen, og sier strømforsyning fra land til Johan Sverdrup er i tråd med selskapets mål om forbedringer på klima og norsk sokkel fremover.

– Med antatte ressurser på opptil 3,2 milliarder fat og en produksjonshorisont på mer enn 50 år, er det viktig at produksjonen fra Johan Sverdrup blir så effektiv som den kan bli med minst mulig utslipp, sier Averty.

Fakta: Johan Sverdrup-feltet STØRST: Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. VIKTIG: Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter, er dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. FASER: Johan Sverdrup-feltet blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag. PRODUKSJON: Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag når produksjonen er på topp, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018. PARTNERE: Partnere er: Equinor: 40 prosent (operatør), Lundin Norway: 22,6 prosent, Petoro: 17,4 prosent, Aker BP: 11,6 prosent og Total: 8,4 prosent.

Kraft fra land kutter utslipp tilsvarende 230.000 personbiler i året

Det er ingen tvil om at Johan Sverdrup er Equinors juvel –den foreløpig siste gigantutbyggingen på norsk sokkel i overskuelig framtid. Nå er det nærmere ett år til feltet begynner å produsere. Da Aftenbladet besøkte utbyggingen i august, sa Margareth Øvrum i konsernledelsen at hun ikke ville nøle med å si at Johan Sverdrup var det «viktigste industriprosjektet i Europa».

Johan Sverdrup vil produsere opptil 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med CO2-utslipp på 0,67 kilo per fat. Rundt 2400 arbeidere jobber på plattformene nå i utbyggingsfasen – vanligvis rundt 800 i tre skift. I driftsfasen skal det være om lag 200 personer på plattformene. Ifølge Equinor bidrar kraft fra land til 460.000 tonn CO2 mindre utslipp per år, tilsvarende utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

– En annen viktig effekt av landkraftløsningen er at også arbeidsmiljøet blir betydelig bedre når vi får vekk støyen og de lokale utslippene fra generatorene, sier prosjektdirektør Trond Bokn.

Jon Ingemundsen

Legger til rette for strøm på resten av Utsira-høyden

Landkraftanlegget som nå har kommet i drift i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen har en kapasitet på 100 megawatt (MW), og er konstruert for drift av produksjon på opptil 440.000 fat per dag. I andre fase, med oppstart sent i 2022, vil kapasiteten på landkraft-anlegget utvides med 200 MW - til sammen 300 MW. Med dette vil Johan Sverdrup legge til rette for at andre felt på Utsirahøyden - Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen - får kraft fra land.

En rekke leverandører i flere land har vært involvert for å forsyne Johan Sverdrup med strøm i første fase: ABB har levert selve HVDC-anlegget til de to omformerstasjonene på land på Haugsneset ved Kårstø og ute på feltsenteret på Johan Sverdrup. Aibel har hatt ansvaret for å tilrettelegge og bygge selve omformerstasjonen på Haugsneset. Aker Solutions prosjekterte og Samsung Heavy Industries bygget stigerørsplattformen. NKT produserte og installerte de 200 kilometer lange strømkablene fra Haugsneset ut til feltsenteret.