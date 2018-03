– Rogaland er gode på inkluderende arbeidsliv

De jobber sammen med NAV for et inkluderende arbeidsliv og hjelper mennesker i liknende situasjon som Bjarni.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et samarbeid mellom regjeringen og hovedorganisasjonene (LO, NHO, YS etc.) i arbeidslivet. Samarbeidet har som mål å bedre arbeidsmiljøet, få folk på jobb, redusere fravær og hindre utstøting og frafall.

Det er noe Rogaland er gode på, ifølge NAV.

– Generelt så er virksomheter i fylket flinke til å tilrettelegge for ansatte med helseutfordringer, samt inkludere personer som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier nestleder Ruth Søreide i NAV Arbeidslivssenter i Rogaland.

Store konsern og kommuner

Ved NAV Arbeidslivssenter Rogaland er det registrert omtrent 700 såkalte IA-virksomheter. Hver virksomhet får sin egen rådgiver i NAV som de rapporterer til og jobber sammen med for å nå målene i avtalen (se faktaboks).

– Det dreier seg om store konsern som Statoil og mindre bedrifter. I tillegg er alle kommuner IA-virksomheter, sier Søreide.

Til sammen har disse virksomhetene over 160.000 ansatte. Det jobbes derfor i alle bedriftene og blant de ansatte med å inkludere og sørge for at folk holder seg på jobb. I tillegg er det fokus på å få folk inn som sliter på arbeidsmarkedet.

– For å gjøre det har vi en arbeidsgivercoach som hjelper bedriftene med å ta i mot ungdommer, informere om muligheter for tilrettelegging og veiledning i vanskelige situasjoner, legger hun til.

– Hvor mange har blitt ansatt gjennom avtalen i Rogaland?

– Det er vanskelig å måle. Veldig mange av bedriftene har folk i arbeidstrening og de får ofte jobb. Det er enten gjennom en IA-avtale, eller NAV generelt.

Fakta: Inkluderende arbeidsliv (IA) - hva er det? Det er en intensjonsavtale mellom regjeringen og: Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke og arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Avtalen ble undertegnet mars 2014 og erstattet tidligere avtaler fra 2001, 2005 og 2010. Målene med avtalen er: 1) Redusere sykefraværet med minst 20 prosent 2) Få tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne 3) Øke den reelle pensjonsalder For å bli en IA-virksomhet må virksomheten undertegne en samarbeidsavtale. Alle offentlige og private virksomheter kan bli en inkluderende arbeidsplass. Avtalene innebærer at arbeidsgiveren og de ansatte forplikter seg til å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv.

Gjør det på sin egen måte

For å være inkluderende trenger man ikke å ha signert en avtale med NAV. Som Søreide påpeker er det mange flinke virksomheter i Rogaland. Subsea 7, der Bjarni jobber, gjør de dette på egenhånd. De er ikke en IA-bedrift gjennom NAV, men tar det som en selvfølge å hjelpe ansatte med vanskeligheter.

– Sykefraværet vårt er på rundt 2,5 prosent og vi jobber kontinuerlig med oppfølging. Et samarbeid mellom HR-avdelingen, de andre avdelingene og arbeidsmiljøutvalget sørger for dette, sier kommunikasjonssjefen i Norge Jan Roger Moksnes.

– Hvordan jobber dere for å følge opp de ansatte med tanke på å inkludere, redusere sykefravær og frafall?

– Vi har systemer og prosesser som består av dialogmøter, oppfølgingsplaner og tilrettelegging. Mye handler om dialogen mellom oss og den syke, hvor ivaretakelse, inkludering og individuell tilrettelegging er viktig, sier Moksnes.

I tillegg tilbyr de aktiviteter for å skape et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø. Samarbeid og dialog står sentralt og de har funnet sin måte å gjøre ting på. De trekker også frem helseforsikringen de tilbyr sine ansatte, som de mener er med på å forebygge potensielt sykefravær.

