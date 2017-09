– Johan Sverdrup kan bli den siste kjempen på norsk sokkel

Fredrik Refvem

Boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, vest for Stavanger, settes nå sammen i Klosterfjorden ved Stord.

Mandag hadde Statoil og Aibel fylt opp veteranbåten MS Sunnhordaland med presse og flere av sine egne toppsjefer for å bivåne den spektakulære løfteoperasjonen. Oljeminister Terje Søviknes var også blant dem som ville ha med seg den historiske begivenheten.

Gladnyheten fra Statoil var at nye 5 milliarder er kuttet i kostnader.

Nå trenger Statoil en oljepris på kun 25 dollar per fat for å gå i pluss.

– Johan Sverdrup-feltet er en Guds lykke for verftsindustrien og leverandørbedriftene og for Norge. Oljeprisfallet og de 50.000 jobbene som er borte, bare en flau bris i forhold til hva vi kunne opplevd hvis vi ikke hadde Johan Sverdrup. Ekstremt viktig, sier Søviknes.

Siste giganten?

Teoretisk kan Johan Sverdrup være den siste store av gigantene på norsk sokkel, mener Frian Årsnes, direktør for olje og gass i analysebyrået Econ Consulting.

– Den kan være det dersom en ikke finner flere store i Nordsjøen og at Barentshavet i praksis blir delvis stengt for leting og utbygging, noe som det skal mye til at skjer. Mer sannsynlig er det at Lofoten og Vesterålen ikke åpnes opp, sier Årnes.

Johan Sverdrup-utbyggingen er svært kritisk, ikke bare Statoil og Aibel, men for hele leverandørindustrien, ifølge Årnes.

– Feltet er helt klart det som opprettholder oljeinvesteringer på 150-170 milliarder kroner årlige de nærmeste årene, sier oljeanalytikeren til Aftenbladet.

Nå viser en blodfersk undersøkelse viser at optimismen er på vei tilbake innenfor næringslivet i Rogaland.

– Johan Sverdrup lukker gapet mellom de mange utbyggingene før krisen og utbygginger som kommer senere, som Johan Castberg, sier Årsnes.

Statoil vil lete mer

Statoil-sjef Eldar Sætre var stolt og glad i solskinnet på båtens toppdekk. Han er klar på at Statoil og andre på norsk sokkel gjerne vil lete etter flere store oljefelt.

– Om vi får flere prosjekter i framtiden på størrelse med dette, kan bare tiden gi svar på. Alt som er skapt på norsk sokkel startet med at noen leitet og noen fant. Vi trenger gode letemuligheter på norsk sokkel, sier Sætre.

To av tre løft var allerede unnagjort før VIP-følget nådde Sverdrup-modulene i Klosterfjorden. Boreenheten skulle rigges på plass senere på dagen. Dermed ble det ingen tunge løft å se. Men stemningen var likevel på topp.

For operasjonen ligger foran skjema, takket være perfekt vestlandsvær. Dermed ble det bestemt at Heerema, som gjennomfører tungløftene med konstruksjonsfartøyet «Thialf», skulle gjøre sitt andre løft natt til mandag.

Plattformen skal leveres ferdig fra Aibel til Statoil neste år. I 2019 starter produksjonen på gigantfeltet, som ligger rett utenfor Stavanger og kan måle seg i størrelse med Statfjordfeltet.

Statoil-tillitsvalgte Bjørn Asle Teige frykter vi ser slutten på store norske olje- og gass-utbygginger etter Johan Castberg i 2022. Et litt vel kraftig skremmeskudd, mener Frian Årsnes.

– Men det er en viss sannhet i utsagnet. For uten større utbygginger vil aktiviteten går ned, men det er fortsatt mye aktivitet på sokkelen knyttet til eldre felt sier Årsnes.