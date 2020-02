Bransjeforening anbefaler å droppe offshorereiser på grunn av koronaviruset

Norsk olje og gass ber offshorearbeidere bli på land i 14 dager dersom de har vært i høyrisikoland. Både Equinor og Vår Energi har innført karantene og skjerpet reiserestriksjoner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Andreas Wulff er kommunikasjonsdirektør i Vår Energi. Her med en modell av Goliat-plattformen. Selskapet er operatør for feltet i Barentshavet. Foto: Jonas Haarr Friestad

De siste dagene er koronaviruset covid-19 påvist i stadig flere europeiske land. Nord-Italia er hardest rammet.

Nå forbereder Norge seg på at viruset kan komme hit. Det gjelder også norsk sokkel.

Fakta Covid-19-viruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.

WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.

Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Les mer

Aud Nistov er fagsjef for helse, miljø og sikkerhet i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Hun leder en arbeidsgruppe som følger opp situasjonen på vegne av alle operatørene på sokkelen.

– Vi har utarbeidet en felles anbefaling til operatørene, sier Nistov til Aftenbladet.

Den ble sendt til operatørene onsdag ettermiddag. Der anbefales selskapene å gi følgende beskjed til sine offshorearbeidere:

«Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av koronavirus, skal du ikke reise offshore de første 14 dagene etter å ha forlatt området.»

Det gjelder landene Kina, Italia, Iran og Sør-Korea. Disse defineres som høyrisikoland av myndighetene.

Les også Norge forbereder seg for massesmitte av koronavirus: Vurderer å hasteutdanne intensivsykepleiere og spare på engangshansker

Det er også sendt ut oppfordring til selskapene om å oppdatere sine individuelle beredskapsplaner.

– Dette handler om å være i forkant av utviklingen. Vi må være klar hvis smitten skulle nå Norge, sier Nistov.

Tette Italia-bånd

Vår Energi har oppdatert sine retningslinjer flere ganger denne uken. Selskapet har rundt 1000 ansatte.

Mandag ble det innført reiserestriksjoner til de fire høyrisikolandene.

– Vi kansellerer alle reiser som ikke er forretningskritiske, forklarer kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

Les også Nå er hun sjef for det nest største oljeselskapet i Norge

Vår Energi, som er tredje størst på norsk sokkel etter Equinor og Petoro, har tette bånd til Italia. Selskapets største eier er italienske Eni, med hovedkontor i Milano.

– Likevel har det foreløpig påvirket oss lite at vi dropper reiser til Italia. Den operasjonelle effekten av restriksjonene er veldig liten, sier Wulff.

Får ikke reise offshore

Selskapet innførte karantene for offshorearbeidere allerede før anbefalingen fra Norsk olje og gass ble sendt ut.

– Det innebærer at de holdes tilbake fra offshorereiser i 14 dager etter hjemkomst, forteller Wulff.

Onsdag ble det også bestemt at samme karanteneperiode skal gjelde personell på land: Alle medarbeidere som har vært i et høyrisikoland de siste to ukene, skal jobbe hjemmefra i 14 dager.

– Vi vurderer på daglig basis situasjonen og eventuelle behov for å innføre nye, endrede eller utvidede tiltak, forklarer Wulff.

Pressekontakt Erik Haaland i Equinor til høyre. Kommunikasjonsleder Øistein Johannessen og Brasil-sjef Margareth Øvrum er også på bildet, som er tatt ved en annen anledning. Foto: Anders Minge

Equinor stopper reiser

Tirsdag skrev VG at Equinor-ansatte som har vært i Italia, Kina, Iran og Sør-Korea, bes holde seg borte fra jobb i to uker. De skal heller arbeide hjemmefra.

– Dette er et føre var-tiltak. Vi har ingen opplysninger om at noen av våre ansatte er smittet, men gjør dette for å være på den sikre siden, sier pressekontakt Erik Haaland til Aftenbladet.

Les også Equinor ber ansatte som har vært på reise om å holde seg hjemme i 14 dager

Les også Legevakten i Stavanger og Sandnes reiser ut og tar korona-tester

Også Equinor har innført strengere reiserestriksjoner til de samme fire høyrisikolandene.

– Alle reiser dit skal godkjennes av landsjefen i det aktuelle landet. I så fall skal det være reiser som er forretningskritiske. Vi ønsker færrest mulig folk i disse landene, sier Haaland.

Også hjemme i Norge forbereder Equinor seg på et mulig korona-utbrudd. En egen gruppe i selskapet, fra helsetjeneste og andre avdelinger, jobber med planer for scenarioer med ulik alvorlighetsgrad.

Haaland ønsker ikke å gå inn på detaljer om planene, eller hvilke mulige utfall selskapet forbereder seg på.

– Dette avhenger av den videre utviklingen. Vi ønsker å redusere sannsynligheten for at viruset påvirker oss. Så langt har det ikke hatt noen innvirkning på vår drift, og vi håper det forblir slik, sier han.