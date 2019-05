Oljeleverandørene rammes hardest ved nytt oljeprisfall

Da oljeprisen begynte å falle dramatisk høsten 2014, fikk norsk økonomi raskt merke konsekvensene. Faktisk hadde innstrammingene allerede begynt, siden Equinor i februar samme år varslet storstilte kostnadskutt.

For på den tiden var ikke bare oljeprisen høy – også utgiftene i oljebransjen var høye og Equinor snakket om at 100 dollar per fat var nødvendig.

Norges Bank spurte i februar en rekke bedrifter hva et varig fall i oljeprisen til 40 dollar per fat vil bety for dem. Da lå oljeprise rundt 60 dollar – mot rundt 70 dollar nå – så nedgangen utgjorde rundt 30 prosent.

Dagens Næringsliv omtalte undersøkelsen først.

Etter oljeprisfallet i 2014 førte til at oljeselskapene kuttet kostnadene kraftig. Dermed trenger de nå en lavere oljepris for å tjene penger. Dette får betydning for hvordan et nytt, kraftig oljeprisfall vil slå ut denne gangen, skriver Anna Sandvig Brander i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank i en blogg om bedriftsundersøkelsen.

Norges Bank ba bedriftene vurdere to endringer:

Oljeprisen faller med 30 prosent, kronekursen ned med tre prosent.

Oljeprisen stiger med 30 prosent, kronekursen styrker seg med tre prosent.

230 bedrifter svarte, rundt tre fjerdedeler. Norges Bank viser til at mange bedriftsledere syntes det var vanskelig å svare og at resultatene derfor bør tolkes med varsomhet.

Tøffest for oljeservice

Svarene viste at nedsiden er større enn oppsiden. Et fall i oljeprisen ville dempe produksjonsveksten med to til tre prosentpoeng i 2020 – rundt dobbelt som et tilsvarende økning i oljeprisen vil løfte veksten. Endringene vil også ta tid – det første halvåret er påvirkningen liten.

Det er leverandørene i oljebransjen som forventer et størst utslag av et oljeprisfall. Her forventer bedriftene at produksjonsveksten vil bli redusert med rundt 15 prosentpoeng i 2020, skriver Norges Bank – altså betydelig mer enn utslaget er i snitt.

Oljeserviceselskapene begrunner reduksjonen med at oljeselskapene vil utsette eller stoppe utbygginger og modifikasjoner, og redusere leting og vedlikehold. Oljeselskapene kommer også til å «invitere til dugnad», er tilbakemeldingen, hvor målet er å kutte enda mer i kostnadene.

Fordel for noen

Også i øvrige næringer tror bedriftene at et fall i oljeprisen vil redusere vekten, men at utslagene vil være langt mindre enn for oljeserviceselskapene. Noen svarer at de vil ha fordel av en svekket kronekrus – og det i noen tilfeller vil føre til høyere produksjon. Det gjelder industribedrifter med høy grad av eksport og liten oljeavhengighet, i tillegg til turistbransjen.

Lavere for vekst

Hva så hvis oljeprisen går opp 30 prosent, noe som utgjorde rudt 20 dollar (oppgangen har vært på rundt ti dollar siden undersøkelsen ble gjennomført)?

Her forventer oljeserviceselskapene en vekst på rundt 10 prosentpoeng, altså slår en vekst i oljeprisen svakere ut enn et fall. Forklaringen fra bedriftene er at oljeselskapene ikke har så mange aktuelle prosjekt som venter på å bli realisert – og det forventes at økte inntekter i stedet vil bli brukt til å øke utbyttet til eierne.

Mer robust?

Norges Bank mener at selv om det er nærliggende å tro at norsk økonomi er mer robust for svingninger i oljeeprisen, er ikke det nødvendigvis tilfellet. Synker oljeprisen til 40 dollar, tyder bedriftseiernes svar at veksten i norsk økonomi bli betydelig svekket, er konklusjonen.