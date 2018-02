Spår leteboom på norsk sokkel i 2018

Jarand Rystad var på plass under strategikonferansen 2018 på Clarion Hotel Energy i Stavanger sist uke. Han snakket om dagens situasjon og forventninger for fremtiden i oljemarkedet. Her viste han til selskapets analyser som viser en kraftig økning i leteaktiviteten i året som kommer.

– Vi ser en leteboom på norsk sokkel i 2018 med potensielt 51 nye letebrønner i 2018, sa Rystad under konferansen.

I 2017 ble det påbegynt 36 letebrønner og gjort elleve funn av olje på norsk sokkel.

– Ikke alle letebrønnene vi har pekt ut vil realiseres, noen vil nok utsettes og vi kan få noen positive overraskelser. Uansett vil det være en stor økning i 2018, sier Rystad til Aftenbladet.

Comeback for leting

Bakgrunnen for analysen og troen på leteboom kommer av en endring de har sett i arbeidsmønsteret blant oljeselskapene og investorer, samt flere kroner tilgjengelig i kassene til selskapene. De følger kontantstrømmen i selskapene og

– Nå har businessmodellen for å lete, finne og selge vært død i to til tre år. Man har heller kjøpt opp prosjekter som ikke er fullført. Dette er noe som kommer til å endre seg, hvor letemodellen gjør et comeback, sa Rystad under konferansen.

Direktør i oljedirektoratet Bente Nyland håper på mer leting og ser gjerne tallene til Rystad, men lener seg på det som allerede er på bordet.

– Vi ser at det har kommet flere brønner enn det som var beregnet ved utgangen av 2017 og vet at det er en mulig oppside. Vi regner ut i fra informasjonen som er samlet inn fra oljeselskapene, og da får vi opp mot 40 letebrønner.

Fakta: Leteboring og letebrønner Når studier av seismiske kart indikerer at mulighetene for å finne petroleum er gode, bores letebrønner. Mobile borerigger brukes til dette, som store flytende borerigger eller boreskip.

Letebrønner er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensingsbrønner. Kilder: NPD.no

Oljeanalytiker i Carnegie Oddvar Bjørgan følger tett med på oljeselskapene og peker på oljeseleselskapenes situasjon for tiden, som gir et positivt signal for leteaktiviteten.

– Det er ikke til å stikke under stol at kontantstrømmen hos de store oljeselskapene er veldig bra for tiden så jeg vil tro at det er en sjanse for at det totale antall letebrønner i 2018 kan ende opp noe høyere enn det som er innrapportert foreløpig, sier han.

Gro Haatvedt letesjef i Aker BP, viser til at det kuttes først i letebudsjettene i nedgangstider, noe som nå snur.

– Hva mer er det som driver opp aktiviteten?

– Lavere kostnader fører til at vi kan bore flere brønner for samme beløp som før, hvorpå effektiviteten økes. I tillegg er oljeprisen på et høyere nivå samtidig som kostnadene har gått ned, sier hun til Aftenbladet.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i Statoil er klar i sin tale på hva man skal bruke penger på i 2018.

– Det må settes av mer penger til leting. Jeg håper letebudsjettet på norsk sokkel vil øke vesentlig. Nye funn er viktig både for Statoil og hele resten av industrien, sier han til Sysla.

Selskapenes leteplaner

Statoil kunne onsdag rapportere om et sterkt årsresultat og lyse fremtidsutsikter. På Solamøtet tidligere i år sa Arne Sigve Nylund, Statoils konsernsjef for norsk sokkel, at de skal være med på å bore mellom 25 og 30 letebrønner i 2018 på norsk sokkel.

Lundin har rapportert om et letebudsjett på 115 millioner dollar (900 millioner kroner), med en plan om åtte letebrønner. Fire av dem skal bores sør i Barentshavet (Svanefjell, Shenzhou, Korpfjell og Gjøkåsen), de øvrige fire i Nordsjøen (Lille Prinsen, Frosk, Rungne og Mandalhøyden).

Aker BP sier til E24 at de har et letebudsjett på 350 millioner dollar i 2018, noe som er en økning fra deres budsjett på rundt 300 millioner dollar i 2017.

– I løpet av 2018 ser vi rundt 40 nye brønner - det er jeg ganske sikker på. Vi er med på tolv letebrønner, hvorav syv er operert av oss. Vi ser en betydelig oppgang i aktivitet, sier Gro Haatvedt letesjef i Aker BP til Aftenbladet.

Om man ser en leteboom, vil dette også ha innvirkning på et dårlig riggmarked som sliter med for mye ledig utstyr. Det kan snu fort dersom leteaktviteteten utvikler seg i retningen Rystad peker på.

– Det blir ikke ytterligere nedgang i Rogaland

Fremtidsutsiktene er positive, men som også olje- og energiministeren poengterer; kan man ikke senke skuldrene. Jarand Rystad mener også at det nå gjelder for bedriftene å være kreative og bruke kompetansen til å bygge konkurransedyktige løsninger for fremtiden.

Fakta: Rystad Energy Er er et uavhengig analyse- og rådgivningsselskap innenfor leting etter og utvinning olje og gass etablert i Oslo i 2004 av Jarand Rystad. Han er utdannet i fysikk ved NTNU og har en bakgrunn som mangeårig analytiker og konsulent.

Selskapet har utviklet verdens eneste komplette globale database for olje- og gassfelt som inneholder produksjons- og finansielle profiler for alle felt og leteblokker i verden. Rystad Energys kunder er oljeselskaper, myndigheter, leverandørselskaper til oljeindustrien og investorer.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, men har også en avdeling i Stavanger. Utenfor landets grenser finner man selskapet i Houston, New York, London, Moskva, Rio de Janeiro, Singapore og Dubai.

– Hva kan vi forvente oss i Rogaland fremover?

– Selskapene har fått kontroll på kostnadene, de har fått gjort nedbemanningene sine, så det blir ikke ytterligere nedgang. Stemningen blir en forsiktig, jevn vekst fremover, sier Rystad til Aftenbladet.