Oljebransjen fornøyd med utfallet av klimarettssaken

– Vi konstaterer at retten konkluderer i samsvar med viljen fra et samlet Storting og et bredt flertall av befolkningen. En fortsatt aktiv næring skal sikre fremtidige arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten vi alle nyter godt av, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Tommy Hansen i Norsk olje og gass.

Han mener at de globale utslippene ville ha gått opp om miljøbevegelsen hadde vunnet fram med sine krav.

– For klimaet sin del er det viktigst at oljen og gassen som brukes, kommer fra dem som produserer med lavest utslipp og på en forsvarlig måte. I Norge ligger vi i verdenstoppen, sier Hansen.

Det var organisasjonene Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon som saksøkte staten. Tingretten avviste torsdag kravet deres og konkluderte med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.