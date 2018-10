Equinors Martin Linge sprekker med 17,4 milliarder kroner - det betyr mer penger i kassen for Rosenberg

Equinor anslår at oppstart av Martin Linge-feltet vil skje i første halvdel av 2020. Dette er en utsettelse på nesten fire år. I utbyggingsplanen som ble vedtatt i 2012 var oppstart satt til desember 2016.

Før Total E&P solgte Martin Linge-feltet til Equinor, hadde det franske selskapet satt oppstart til første halvdel av 2019. Dette var imidlertid en oppstartsplan som Equinor ikke ville forholde seg da selskapet overtok operatørskapet.

Fakta: Martin Linge Funnår: 1975. Hvor: Olje- og gassfelt nær grensen til britisk side i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Oppstart: Andre kvartal 2018. Vanskelig: Kompleksiteten har gjort at det har tatt over 40 år før feltet kommer i produksjon. Størrelse: Anslås å inneholde 255 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbar olje og gass. Operatør: Statoil, overtok etter Total 19. mars 2018.

Lavere avkastning

Martin Linge-utbyggingen får også lavere avkastning enn forventet, skriver Olje- og energidepartementet i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019.

Hvilken avkastning prosjektet nå får avhenger blant annet av utviklingen i prisen for olje- og gass - og hvilke eventuelle ytterligere ressurser som kan knyttes opp mot feltet i framtiden.

Prisen for Martin Linge-utbyggingen er nå på 47, 1 milliarder kroner (2018 kroner). Dette er en økning fra 29,7 milliarder kroner (2018 kroner), da prosjektet ble vedtatt i 2012.

Kostnadsøkningen er på hele 59 prosent for utbyggingen. Med det kan Martin Linge-sprekken sammenlignes med de gigantiske overskridelsene på Goliat-utbyggingen som foreløpig er kommet opp i 19,5 milliarder kroner til en pris på over 50 milliarder.

Dette er 62 prosent mer enn forventet i den opprinnelige utbyggingsplanen til Goliat.

Komplikasjonene med Martin Linge gjør også at Equinor har utsatt produksjonsstart for prosjektet med ett år. produksjonsstart er satt til første halvdel av 2020, mot tidligere oppgitte 2019 som tidligere operatør Total E&P forholdt seg til.

Her er oppdaterte tall for feltutbyggingene:

Utbyggingsplan godkjent Estimat ved vedtak (i mrd. 2018-kroner) Nytt anslag (i mrd. 2018-kroner) Totalendring Endring i prosent Johan Castberg 2018 48 389 48 756 367 mill. kr. 1 Skogul 2018 1 526 1 526 - 0 Fenja 2018 10 459 10 151 -308 mill. kr. -3 Valhall Flanke Vest 2018 5 592 5 592 - 0 Snorre Expansion Prosject 2018 19 748 19 475 -273 mill. kr. -1 Ærfugl 2018 8 489 8 231 -258 mill. kr. -3 Yme 2018 8 437 8 612 175 mill. kr. 2 Njord Future 2017 15 459 15 560 101 mill. kr. 1 Bauge 2017 4 024 3 766 -258 mill. kr. -6 Oda 2017 5 642 5 642 - 0 Trestakk 2017 5 692 5 241 -451 mill. kr. -8 Dvalin 2017 10 706 10 592 -114 mill. kr. -1 Utgard 2017 3 318 2 992 -326 mill. kr. -10 Ekofisk 2/4 VC 2017 2360 2 260 -100 mill. kr. -4 Oseberg Vestflanken 2 2016 8 401 6 486 1 915 mrd. kr. -23 Johan Sverdrup fase 1 2015 126 876 97 998 -28 878 mrd. kr. -23 Aasta Hansteen 2013 34 598 37 456 2 858 mrd. kr. 8 Martin Linge 2012 29 710 47 140 17 430 mrd. kr. 59 Sum 349 426 337 476 -11 949 -3

Mer penger til Rosenberg

Rosenberg jobbet i vår på spreng for å få Martin Linge seilingsklar til sommeren. Det var da på det rene at Equinor skulle benytte seg av sommerens løftevindu i Nordsjøen og gjøre ferdig gjenstående arbeid ute i havet, framfor å klargjøre mer da plattformmodulene lå ved land.

Rosenberg WorleyParsons har nå i sving rundt 350 ansatte offshore som jobber med ferdigstillelse av Martin Linge. Det er på det rene at merarbeidet med Martin Linge-jobben vil generere langt større inntekter enn først anslått for Rosenberg.

Hvor mye kan ikke Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad kommentere, men beløp som Aftenbladet har referert til tidligere tyder på at kontrakten vil innbringe langt over en milliard kroner for Rosenberg. Dette er omtrent en dobling av den opprinnelige kontrakten som lå på 600 millioner kroner.

Dette er gode nyheter for Rosenberg som er under press fra investorer i Stavanger som lukter raske penger på kontoen om deler av Rosenberg-tomta omreguleres til boligformål. Noe både ledelsen og de ansatte ved Rosenberg er sterkt kritiske til.

Av folk som jobber tett på prosjektet har Aftenbladet fått anslått at oppkoblingsarbeidet med Martin Linge har økt fra 2 millioner til 2,5 millioner arbeidstimer. Dette kan verken Rosenberg eller Equinor bekrefte, men bare da Martin Linge-modulene lå til kai ved Rosenberg i sommer, steg arbeidsmengden fra 40 000 til over 50 000 arbeidstimer.

– Har dere flere folk i sving enn det dere hadde sett for dere?

– Nei, det har vært ganske klart fra dag en hvor mange senger som var tilgjengelig. Bruker sengekapasiteten som til enhver tid er tilgjengelig. Vi holder oss nokså stødig oppe på den sengekapasiteten som er planlagt for oss på rundt 350 senger som kan øke til 380, sier Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad til Aftenbladet. – Når er dere ferdige med jobben?

– Det vet vi ikke ennå. Her må jeg vise videre til Equinor som sitter med den totale oversikten, sier Narvestad.

Fredrik Refvem

Hva er årsaken til kostnadsøkningen for Martin Linge-prosjektet?

– Vi tok over operatørskapet i mars 2018 og har brukt tiden til å gå grundig gjennom prosjektet. Hovedårsaken er vurderinger knyttet til gjenstående arbeid den avsluttende fasen for prosjektet, forklarer pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor til Aftenbladet.

Deler av prisøkningen skyldes også tekniske regnskapsmessige bokføringer. Equinor har gjort en endring på føring av kostnader fra drift til investering som utgjør vel 1,35 milliarder kroner, mens 3,6 milliarder er knyttet til gjenværende arbeid.

Equinor rapporterer ikke anslått gjenstående arbeidsmengde på enkeltprosjekter.

Equinor

– Har det vært mer arbeid med Martin Linge enn forventet da dere tok over operatørskapet?

– Nei, dette er innenfor det usikkerhetsnivået vi anslo da vi overtok. Vi kjente til at kostnadene kom til å øke da vi inngikk avtale med Total. Tilstanden i prosjektet var som vi har erfart for øvrige prosjekter som er i denne fasen som Martin Linge er i nå og innenfor det usikkerhetsspennet vi regnet med, sier Eriksen.

Det er på bakgrunn av gjenstående arbeidsmengde at Equinor har forskjøvet oppstart til første kvartal 2020.

Jon Ingemundsen

Hyggelige Sverdrup-tall

Sammenstillingsarbeidet vil pågå fram til oppstart. Åtte moduler ble installert i sommer, og nå pågår en omfattende jobb med å koble dette sammen og teste anlegget før oppstart, sier Eriksen.

Equinor reduserer også investeringsestimatet med rundt 30 milliarder kroner for sine prosjekt. Prestisjeprosjektet med Johan Sverdrup-utbyggingen er her i særklasse med en kostnadsreduksjon på 28,8 milliarder kroner.

Dette skyldes hovedsakelig bedre boreeffektivitet, som altså fører til reduserte kostnader. Hyggelig er også tallene for Aasta Hansteen hvor besparelsen er redusert med nesten 1,3 milliarder det siste året. Dette skyldes også billigere borekostnader enn tidligere antatt.