Her legges Norges lengste oljerørledning

I slutten av forrige uke satte Saipem-skipet «Castorone» igang med rørleggingen ut Fensfjorden fra Mongstad. Til sammen 400 kilometer med olje- og gassrørledninger skal legges fra Mongstad til Johan Sverdrup-feltet.

Den lengste rørledningen blir oljerørledningen på 283 kilometer fra Johan Sverdrup til Mongstad.

Fakta: Olje- og gassrørledning Johan Sverdrup Vil bli største oljerør på norsk sokkel med en diameter på 36 tommer og lengde på 283 kilometer.

36.000 rørlengder som totalt utgjør nærmere 440 kilometer med rør (Oljerør 283 km; gassrør 156 km)

Veier 230.000 tonn i rent stål 360.000 tonn med korrosjons beskyttelse og betong.

Oljerøret ligger 537 meter under vann på det dypeste. Kilde: Statoil.

Ferdig i juli

– Dersom alt går som planlagt vil oljerørledningen nå ut til Johan Sverdrup feltet i juli, sier Geir Bjaanes, ansvarlig for subsea, strøm og rørledninger i Johan Sverdrup-prosjektet, i en pressemelding fra Statoil.

Når Johan Sverdrup feltet produserer for fullt vil ytterligere 660.000 fat olje strømme daglig inn til Mongstad.

Planen var opprinnelig at røret skulle legges til Mongstad-terminalen via en ti kilometer lang trasé på land. Men en studie, som Statoil gjennomførte i 2015, viste at det var mulig å legge rørledningen i Fensfjorden og inn til Mongstad. Dette sparte prosjektet for 1,2 milliarder kroner.

Blant verdens største

Rørleggingsjobben utføres av Saipem fra fartøyet «Castorone» - et av verden største offshorefartøy. Fartøyet har blant annet plass til over 700 personer.

Fartøyet er registrert på Bahamas.

– Vi har planlagt rørleggingsoperasjonen i flere år sammen med Saipem. Allikevel er vi alle bevisst på størrelsen på oppgaven vi har foran oss, med flere måneder ute i havet med betydelige installasjonsoperasjoner før vi når fram til Johan Sverdrup-feltet, sier Lars Trodal, prosjektleder for eksportrør i Johan Sverdrup-prosjektet, i Statoils pressemelding.

Han understreker for øvrig at Statoil er nøye med HMS underveis i arbeidet.