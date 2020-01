Se vår direktesending fra Solamøtet

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre gir et skråblikk på Rogaland sett fra der han bor på Korsvoll i Oslo, et av de penere områdene med høy frekvens av leger, advokater og finansanalytikere, ifølge Myhre.

- Der synes ikke Rogaland i det hele tatt. Det er helt borte vekk der, sier han.

- Rogaland er usynlig i Oslo. Det er ikke et samtaleemne. Det er ingen diskusjoner i Oslo om Rogaland er i stand til å ta det grønne skiftet eller ikke. Om vi er for mye eller lite fremoverlente. For mye eller lite vei. Om vi skal ha universitet med medisinutdanning eller ei. Alliansen mellom De Grønne bompengepartiet. Det er ikke et samtaleemne, slår han fast.

Det gikk bare et drøyt minutt av talen før Viking-tilhengeren nevnte de mørkeblå. Myhre sier at det ikke var en kjeft fra Oslo som var på Ullevaal for å se Haugesund mot Viking uten å få betalt for det.

- Viking og Haugesund er ikke et lag de forholder seg til i Oslo. De forholder seg til Stavanger Oilers, fordi de er opptatt av sånn hockey, sier han.

- Ingen i Oslo leser RA, Stavanger Aftenblad eller har hørt om Haugesunds Avis.

- Oslo er en plass der oljenytt er dårlig nytt og ferdig snakket. Oslo er en plass der Equinor og Aker har hovedkontor på Fornebu - og verdiene skapes der, sier Myhre.