Oljefunn på Utsirahøyden

Equinor og partnerne Lundin og Spirit Energy har gjort et lite oljefunn i utvinningstillatelse PL 167 på Utsirahøyden i Nordsjøen, skriver Equinor i en pressemelding.

Brønnen Lille Prinsen Outer Wedge er lokalisert om lag 1 kilometer vest for Lille Prinsen Main, et oljefunn som ble gjort sommeren 2018. Lille Prinsen Outer Wedge ligger 200 kilometer vest for Stavanger og 5 kilometer nordøst for Ivar Aasen-feltet.

Funnets tilstedeværende volum i hovedreservoaret er foreløpig estimert til å inneholde mellom 5 og 25 millioner fat olje. Det er foreløpig ikke konkludert om funnet er drivverdig.