Ungarsk oljeselskap får skryt for leteboring

Det ungarske selskapet MOL er i gang med sin første egenopererte letebrønn på norsk sokkel. Selskapet har hyret inn riggen «Rowan Viking» til oppdraget.

MOL er operatør for leteaktiviteten, men har leid inn Ross Well til å stå for bore- og brønnplanlegging.

Selv har MOL bare en ansatt innenfor boring og brønnteknologi, men opplyste da Petroleumstilsynet var på tilsyn før sommerferien at det kom til å bli ansatt ytterligere en senioringeniør i løpet av høsten.

Ingen avvik

Selskapet baserer seg hovedsakelig på innleide konsulenter. Petroleumstilsynet fant ingen avvik hos MOL og konkluderer med godt hovedinntrykk:

«Selskapet har valgt robuste løsninger for brønndesign, og at er godt forberedt med tanke på oppfølging av underleverandører og inntak av boreriggen Rowan Viking», skriver Petroleumstilsynet i sin rapport.

Åtte lisenser

MOL er operatør for åtte lisenser på norsk sokkel, blant annet for Oppdal/Driva på den såkalte Mandalhøgda i Nordsjøen og er rettighetshaver i 20 ulike lisenser.

For Oppdal/Driva er Lundin partner. Det svenske oljeselskapet har tidligere anslått at et ressursgrunnlag på vel 430 millioner fat i området og en funnsansynlighet på 30 prosent for dette leteprospektet.

Petroleumstilsynets tilsyn fant sted 20. juni 2018, men tilsynsrapporten først ble levert 3. oktober. Tilsynet fant ett forbedringspunkt innenfor Mols styringssystem innenfor boring og brønnkontroll.

Mol er et internasjonalt olje- og gasselskapet hvor den ungarske staten har største eierandel med vel 25 prosent av aksjene. Selskapet har aktivitet i over 40 land og har bensinstasjoner i 11 ulike land, fortrinnsvis i sentral- og øst-Europa.

Mol Group har rundt 30 000 ansatte verden over og kom til Norge i 2015.