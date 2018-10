Faroe håper at denne gamle traveren skal finne mer olje

Petroleumstilsynet har gitt Faroe Petroleum tillatelse til å jakte olje med riggen «Transocean Arctic». Dette skal skje i brønn 31/7–2 Brasse øst.

Feltet ligger like sør for Brage-feltet og sørøst for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Borekampanjen er anslått til å vare i 38 dager. Faroe inngikk avtale med Transocean for «Transocean Arctic» i mai i år.

Faroe Petroleum Norge ble grunnlagt i 2006 og hadde ved utgangen av fjoråret 59 ansatte. Selskapet leverte et resultat før skatt på 95,5 millioner kroner og hadde en omsetning på 1,4 milliarder kroner.

Operatørskapet og en utbygging av Brasse-feltet vil bety et betydelig løft og være en voksen utfordring for det lille oljeselskapet.

– Øker reservene

Oljemyggen Faroe Petroleum oppdaget Brasse-funnet i 2016, og selskapet estimerte innholdet til vel 61,4 millioner fat oljeekvivalenter.

Ytterligere funn på Brasse øst kan øke dette anslaget og kan sammen med hovedfunnet danne grunnlag for utvinning.

– Hvis vi lykkes med Brasse-øst brønnen, kan den gi en betydelig økning i reservene, og dermed øke verdien på prosjektet som allerede er et attraktivt utbyggingprosjekt, uttalte Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleum i Norge, i en pressemelding i mai i år.

På Brasse-feltet er Faroe Petroleum operatør med Point Resources som partner.

Plan for utbygging neste år

Det er ventet at Brasse-lisensen leverer utbyggingsplan for Brasse-feltet i løpet av 2019.

Ifølge Oljedirektoratet er det ventet at lisenspartnerne vil levere en utbyggingssøknad (PUD) for Brasse-feltet i 2019.

Det er den gamle traveren «Transocean Arctic», som ble bygget i Japan i 1986, som borer for Faroe petroleum. Den kommer direkte fra en borekampanje på Rugne-lisensen.