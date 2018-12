Hemmelig Kielland-rapport påpeker rutineslurv: – Vi fikk aldri en diskusjon om sjømannskapet om bord

–Min rapport er ikke noe å hemmeligholde, sier Emil Aall Dahle 38 år etter at han laget sin stabilitetsrapport etter «Alexander L. Kielland»-ulykken på Ekofisk-feltet, 27. mars 1980.

Både Ap og SV har startet et politisk initiativ for å se om det er mulig å gjøre arkivene etter «Kielland»-ulykken enklere tilgjengelig.

123 mennesker mistet livet og 89 overlevde norgeshistoriens verste industriulykke.

Rapporten til Aall Dahle påpeker brudd på rutiner, mangelfulle og manglende rutiner fra den operative ledelsen og for at plattformen var for dårlig sjøsikret. Dette ansvaret inkluderte å sørge for at luker og skott var lukket slik at faren for vanninntrenging ble redusert.

Fakta: «Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980: 123 mennesker omkom, 89 overlevde. 30 ble aldri funnet i norgeshistoriens verste industriulykke på Ekofiskfeltet. Plattform: Alexander L. Kielland var en Pentagon-plattform med fem bein som ble bygget ved det franske verftet CFEM i Dunkerque i Frankrike i 1976. Ombygd: Den ble straks bygget om og ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen helt fram til ulykken skjedde i 1980. Årsak: Offisiell forklaring fra den norske granskingskommisjonen er at ulykken skjedde på grunn av et utmattingsbrudd på grunn av en sveisefeil og en sprekk i et stag. D-leggen knakk av. Den franske granskinskommisjonen slo fast at det ikke var sveisefeil som forårsaket ulykken. Forklaringer: I ettertid er det dokumentert at alle vitner ikke er avhørt og at granskingskommisjonen ikke lyttet til alle eksperter. Stavanger Drilling fikk hele forsikringsoppgjøret og ble aldri stilt til ansvar. Heller ikke operatør på Ekofisk, ConocoPhillips. Søksmål: Søksmålet som norske interesser rettet mot det franske verftet var på 700 millioner kroner. Kravet ble frafalt i et hemmeligholdt forlik i 1991. Krav: Overlevende, pårørende og andre aktører krever nå en ny, offisiell gransking av «Alexander L. Kielland»-ulykken

Jarle Aasland

Dører sto åpne

Stabilitetsrapporten til Aall Dahle ble ikke vektlagt i den offisielle granskingsrapporten, men Aall Dahles konklusjoner rettet søkelyset mot driften av plattformen og rutinesvikt.

– Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til dine konklusjoner i granskingsrapporten?

– Det ble nevnt at dører sto åpne, men ikke vektlagt på samme måte som jeg gjorde. Meningen når en rigg krenger og legger seg i «stabilt sideleie» er at den skal kunne holdes flytende, nettopp for at folk skal kunne komme seg ut. Rigger og båter er bygget for det, men det avhenger av faktorer som at dører er lukket for at dette skal innfris.

– Som tidligere styrmann og mening sjømann ligger dette med å lukke dører i blodet hos meg. Jeg reagerte kanskje derfor sterkere på dette enn andre som ikke har så god innsikt i godt sjømannskap. Dører skal alltid være igjen ute i havet på skip eller flytende plattformer, uavhengig av været, understreker Aall Dahle.

Når Aall Dahles rapport ikke ble tatt opp til bredere diskusjon i etterkant av «Kielland»-ulykken, ble det derfor ikke rettet offentlig søkelys på det Aall Dahle trakk fram om en dårlig praksis som hadde utviklet seg.

– Vi fikk aldri en diskusjon om sjømannskapet om bord og viktigheten av at dører og luker holdes lukket, og det er beklagelig. Det var dessverre liten vilje til å ta dette opp, sier Aall Dahle til Aftenbladet.

Lukkede rapporter

Ingen av delrapportene som granskingskommisjonen bygget sine konklusjoner på, er blitt gjort åpne for allmennheten. Men forskere kan få særskilt innsyn. I forrige uke tok Arkivverket til orde for en gjennomgang av underlagsmaterialet til granskingskommisjonen for å se om mer av materialet kan gjøres allment tilgjengelig.

Emil Aall Dahle er nå pensjonist, men har 18 års erfaring fra Veritas og var også i flere tiår medlem av den faste havarikommisjonen for fiskeflåten. Dahle jobbet ved NTH i Trondheim da han gjennomførte rapporten sin for granskingskommisjonen etter «Kielland»-ulykken i 1980.

Jarle Aasland

For to år siden deltok han på den åpne høringen som Kielland-nettverket arrangerte i Kielland-saken. Den gang skrev også Aftenbladet om Aall Dahles rapport. Høringen kom i stand etter at den nye «Kielland»-boken «Alexander L. Kielland: hendelsen, etterspillet, hemmelighetene», med UiS-professor Marie Smith Solbakken i spissen i samarbeid med blant andre Aftenbladets Ellen Kongsnes, ble lansert høsten 2016.

Hva var det Aall Dahle egentlig la fram i sin rapport som er merket «konfidensiell»?

I en fyldig artikkel på Store Norske Leksikon som Aall Dahle har forfattet sammen med UiS-professor

Marie Smith-Solbakken, kommer det fram at selve «Kielland»-katastrofen skyldtes rask vanninntrenging som følge av at dører og luker som skulle ha vært lukket, ikke var lukket, og at utstyr ikke var sikret.

Plattformen tapte etter Dahles vurdering stabilitet på grunn av vanninntrenging og vektforskyvning.

Den offisielle granskingsrapporten støtter Aall Dahle i synet på at katastrofen kunne vært unngått:«…Avbrekkingen av D-søylen trengte ikke å ha medført noen katastrofe. Hadde plattformen etter bortfallet av et av hovedelementene hatt tilstrekkelig evne til å holde seg flytende i stabil posisjon, i det minste noe lenger tid enn tilfellet var, ville ulykken fortsatt hatt et begrenset omfang», skriver granskingskommisjonen.

Knut S. Vindfallet

Slik Aall Dahle ser Kielland-ulykken dreier det seg om en ulykke i to faser. Den ene fasen skjer når D-beinet faller av, men selve katastrofen inntreffer når plattformen kantrer. Selve kantringen skjer som følge av rask vanninntrenging.

– Det som skjedde med «Alexander L. Kielland», og for så vidt også andre båter i lignende situasjoner, slik nå sist med fregatten «Helge Ingstad», er at de legger seg over i «stabilt sideleie». «Kielland» la seg med slagside på cirka 30 grader. Her kunne plattformen ligget lenge om den var tett, litt avhengig av om hvor mye bølgene ville kunne påvirket denne posisjonen og sørget for vanninntrenging. Men beklageligvis fosset vannet inn i «Kielland», og plattformen gled over i en ny «stabil tilstand» og snudde seg helt rundt, forklarer Aall Dahle som er opptatt av å få fram at flytende innretninger har mer enn en «stabil» posisjon og at de skal kunne holde seg flytende selv om de krenger.

– Hvorfor fosset vannet inn?

– Det som jeg har skrevet om i min rapport, er at dører var åpne. Noe som også er konstatert av vitner. To dører som sto åpne, kom under vann da riggen lå i 30 grader. Dette sørget for rask vanninntrenging som førte til at «Kielland» mistet stabiliteten i den posisjonen den hadde lagt seg i, sier Aall Dahle.

– Dører skal være lukket

Det tok omtrent 20 minutter fra «Kielland» krenget til den gikk helt rundt. Fra sin fartstid i havarikommisjonen for fiskeflåten sier han at det gikk igjen i flere saker at åpne dører førte til at båtene mistet stabilitet.

– Når dører er åpne, vitner det om dårlig sjømannskap. Min hovedagenda er at dører på skip og flytende konstruksjoner skal være igjen når de ikke er i bruk. Erfaringsmessig har det vært en stygg tendens til at dører står åpne, sier Aall Dahle.

«Det synes klart at fyllingen har skjedd gjennom åpne dører som førte ned til stagene, og åpne dører i P5-skottet inn til innredningen. Under de rådende værforholdene burde dørene vært lukket i henhold til Lastelinjekonvensjonen av 1966, og i henhold til operasjonsmanualen. Eventuelt reparasjonsarbeid skulle og burde derfor ha blitt avbrutt, og åpninger skulle vært lukket igjen. Ulykken skyldtes at et stag og en fot falt av, men havariet skjedde i løpet av 20 minutter ved at plattformen mistet stabilitet og kantret helt rundt», skriver Aall Dahle og Marie Smith-Solbakken i artikkelen de har publisert sammen.

Men til tross for dette, er Emil Aall Dahle forsiktig med å mene noe om at mange flere menneskeliv kunne vært spart dersom «Alexander L. Kielland» hadde holdt seg flytende lenger.

– Det er nærliggende å tro at kanskje flere menneskelig hadde vært reddet dersom plattformen lå lenger i «stabilt sideleie». Men dette blir spekulasjoner, sier Aall Dahle.