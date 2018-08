68.174 besøkte ONS - eller?

68.174 deltakere er fortsatt et stykke opp til rekordåret 2014, da 92.000 gjester kom, men ONS kan etter alt å dømme regnes som en heidundrende suksess i en bransje som har noen tunge år med oljekrise bak seg. I 2016 kom det 65.718 besøkende.

Årets konferanse hadde færre utstillere enn for to år siden. I 2016 var det 1241 utstillere, mot årets 1100.

Men var det faktisk så mange enkeltpersoner som var innom ONS?

Over 68.000 gjester høres mye ut, selv for ONS. Visepresident Jon Are Rørtveit svarer oppklarende til Aftenbladet at tallet reflekterer antallet dagsbesøk summert, og ikke enkeltindivider som har besøkt konferansen. En deltaker som har besøkt ONS alle fire dagene, har med andre ord blitt talt fire ganger.

– Vi teller scanninger i døren, og så blir listene «vasket» hver dag. For vår del hadde det vært greit om det ble talt antall unike deltakere, men det er altså dette som er standarden i bransjen, som vi forholder oss til, sier Rørtveit.

– Blir det ikke da misvisende å si at det har vært 68.000 personer innom ONS?

– Nei, det synes jeg ikke er misvisende. Men som sagt, vi forholder oss til standarden bransjen opererer med, sier Rørtveit.

I tillegg til mange gjester, var det flere foredragsholdere enn noen gang før som kom til ONS: 620 foredragsholdere har vært i aksjon, et antall som er langt høyere enn 2010, da tallet var 88.

– ONS 2018 skulle være en arena for debatt om energi, miljø, sikkerhet og teknologi, der det ble tilrettelagt for samarbeid på tvers av bransjer og akademiske disipliner. Det synes jeg vi har lykkes med, sier Sevland i en pressemelding.

Antallet delegater har økt med 10 prosent sammenlignet med 2016 - 3635 deltakere fordelt på tre dager.

6187 besøkte ONS sin sentralscene, der årets tema var «energy in future societies». Her fikk man de siste oppdateringene om energirelaterte spørsmål, belyst både akademisk og politisk av ledende ekspertise.

Jon Ingemundsen

ONS samlet 1124 utstillere fra 37 land, fordelt på mer enn 20.000 kvadrat messeareal i ni haller. 28 såkalte E&P-selskaper (exploration & production), inkludert flere nye aktører på den norske kontinentalsokkelen, deltok. Antallet rene energiselskaper som deltok økte med 30 prosent fra 2016.

– I år hadde vi et rekordhøyt antall E&P-selskaper her. Jeg mener dette demonstrerer at ONS som møteplass er viktigere enn noen gang, sier Sevland i oppsummeringen.

Rekordmange unge

Mer enn 4000 unge besøkte ONS Youth i løpet av fire dager, et antall ONS-general Sevland har bitt seg merke i.

– Å tiltrekke seg unge, talentfulle tenkere er viktig for å drive innovasjon og endring innenfor olje- og energibransjen. Jeg tror den høye deltakelsen gjenspeiler gryende optimisme i industrien og indikerer at unge ser en framtid i energisektoren, sier Sevland i pressemeldingen.

Wintershall fikk pris for beste stand over 50 kvadratmeter og IGUS for beste stand under 50 kvadratmeter. 205 journalister fra 16 land deltok under årets ONS.