Nydelige badeviker, en fantastisk skjærgård og sol fra tidlig til sent: Skorpo er den perfekte plassen å realisere hyttedrømmen ved sjøen. Nå er det mulig å få fatt i både innflytningsklare hytter og byggeklare tomter på den idylliske øyen.

Her er sjansen til å få ditt helt eget ferieeldorado - og det midt i Vestlandets vakreste skjærgård. Drømmen om å kunne nyte flotte solnedganger fra egen hytte ved sjøen har aldri vært nærmere – i dobbel forstand.

– Vi har nå splitter nye og innflytningsklare hytter som kan tas i bruk med en gang. Hyttene er topp moderne med tre soverom og hems hvor en kan ha ekstra soveplasser. Her ligger altså alt til rette for å kunne nyte hyttelivet med familie og venner, forteller Roger Sjømark, talsmann for utbyggingsselskapet som holder på å utvikle hyttefeltet på Skorpo.

Store investeringer er gjort for å få all infrastruktur på plass, og det idylliske ferieparadiset ligger nå klappet og klart for nye hytteeiere.

Eldorado for barn og unge

– Det er også opparbeidet lekeplass med lekestativ, ballplass og eget hus som er satt av til barn og unge, sier Vidar Haugland Hjertaas, eiendomsmeglerfullmektig hos PrivatMegleren.

I de etablerte hyttene på øyen er det flere barnefamilier og familier med eldre barn. Skorpo har en aktiv velforening som har et ønske om å gjøre dette til et hytteparadis.

– På Skorpo kan de unge kose seg sammen i trygge omgivelser. Her er det ingen biler, men flotte muligheter for alt fra ballspill og kjekke aktiviteter på land til vannsport og fiske, sier Haugland Hjertaas.

Like nedenfor hyttene ligger det en meget populær badevik, og på vestsiden av øyen ligger gjestehavnen og en herlig lagune med badeplasser og grillområde. I fjorden kan man finne både kamskjell og blåskjell.

– Her kan du padle mellom øyer og skjær i fred og ro eller ta en tur med båt eller vannscooter kjapt over fjorden. Det er ikke langt å besøke verken Våge, Austevoll eller Os for et godt måltid, sier megleren videre.

Båtplasser med på kjøpet

– Skorpo er et slikt sted som bare må oppleves: Her er det verken bylarm eller biler, kun nydelig utsikt og en øy som frister med skjellsand og flotte turstier. Idyllen og alle de gode kvalitetene her ute kan ta pusten fra de fleste, fortsetter Roger Sjømark.

– Flere og flere oppdager hvor nydelig en perle denne idylliske øyen midt i Os-skjærgården faktisk er. De som allerede har hytte her stortrives. I fjor så hadde vi babyboom her ute med hele syv babyer. Der er også mange barn og ungdommer på øya så alle nye vil finne noen å leke med, føyer han til.

Du kommer deg med båt fra Fana til Skorpo på rundt 15 minutter og fra Bergen sentrum på rundt 40 minutter. Når den nye veien til Os åpner om kort tid, vil du kunne kjøre med bil til båtplassen din på fastland på rundt 25 minutter fra Lagunen senter. Derifra er det kun en tre, fire minutters rolig båttur innaskjærs før du kan gå i land på øyen «din».

– Skorpo ligger virkelig midt i smørøyet, og til tross for at Skorpo faktisk er en øy, er tilkomsten veldig enkel. Med på både hytte- og tomtekjøpet får man rettighet til to båtplasser i betongbrygger, samt parkeringsplass på landsiden, understreker Sjømark.

Ferdig opparbeidede tomter til salgs

– Vi har flere ferdig planerte tomter med byggeløyve og kan sette i gang bygging av nye hytter umiddelbart. Tomtekjøperne kan selv velge fritt hvilken hytte de ønsker å bygge, sier Sjømark.

De som er raskt ute med å kjøpe seg tomt kan være så heldige at de kan flytte inn i egen hytte til våren. Tomtene kommer i mange forskjellige prisklasser.

– Tomtene har veldig god utsikt og svært gode solforhold. Veiene på øyen er gruset frem til hyttetomtene, sier Sjømark.

Råtomter til salgs

Drømmer du å sette ditt helt personlige preg på hytten fra første spadetak på tomten? På Skorpo er det også råtomter som du selv kan opparbeide og bygge på.

Helårshytter

Hva med å pendle fra hytten til jobben i Bergen eller Os? Eller kanskje ta noen dager på hyttekontor utover høsten?

Hyttene som er til salgs er helt nye og har ikke tidligere vært bebodd. Standarden er gjennomgående god med praktiske planløsninger. Det er åpen stue/kjøkkenløsning med veldig god takhøyde og store vinduer.

– Her får du en helt fantastisk utsikt over fjorden med utgang til en romslig terrasse, forteller PrivatMeglerens Vidar Haugland Hjertaas.

Det er god plass til både spisegruppe og salong i hyttene, badet leveres med fliser/varmekabler i gulvet og innredet med toalett, dusj og servant.

Noen av tomtene har muligheten til å kjøpe til ferdig oppsatt naust i Teineviken. Det er også mulighet for å kjøpe naustbod.

