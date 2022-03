Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Ideen om å lage en terapeutisk vaksine for kreftsyke dyr fikk molekylærbiologen Biljana Stangeland og kollega og administrerende direktør Christoffer Falchenberg i Alv B for halvannet år siden.

– Vi forsto at det nå er et marked for veterinær kreftbehandling. Målet er at dette skal være en trygg og rimelig behandling med få eller ingen bivirkninger for den firbente pasienten, sier Falchenberg.

Per i dag er det få tilgjengelige alternativer for kreftbehandling av hund og katt. I Norge kan det dessuten være vanskelig å få tak i veterinærmedisiner som blir brukt i andre land. Derfor er en terapeutisk kreftvaksine for dyr en svært god nyhet.

forrige



fullskjerm neste 2 av 3

Facts ALV Bs kreftvaksinesatsing Oslobasert oppstartsselskap innenfor bioteknologi.

Selskapet jobber med å utvikle kreftvaksiner for hunder og katter som kan administreres på den lokale veterinærklinikken.

De søker nå om godkjenning til en klinisk studie, slik at partner-klinikkene Fredrikstad Dyrehospital og Dyreklinikken Bergen Vest kan tilby kreftvaksinen i løpet av 2022.

Slik utvikles vaksinen

Stangeland har jobbet med kreftforskning på Rikshospitalet i over ti år. Når hun nå bruker en metode som har vært brukt på mennesker først, er det fordi behandlingen av kreft på dyr har mange likhetstrekk med mennesker. Hvis vaksinen virker på hunder, betyr dette altså at den også kan fungere på mennesker.

Det er i stor grad de samme organer og vev som angripes hos mennesker og dyr. Og dyrene som lever sammen med oss, utsettes for mange av de samme miljøpåvirkningene.

– Derfor er det mye mer relevant å forske på levende celler i blod og vev fra hunder, enn på forsøksdyr som bor i et laboratorium, sier hun.

LEDER FORSKERTEAM: Alv B har om lag åtte personer i teamet som utvikler kreftvaksinen. Selskapet eier hele verdikjeden fra biopsi til behandling. Les hele

Har Norges største biobank

Vaksinen skal brukes på kreftsyke dyr, i første omgang hunder. Dette er en skreddersydd behandling som stimulerer dyrets immunsystem til å angripe kreftcellene i kroppen. Vaksinen blir laget av celler/vev, hentet fra hunden eller kattens egne svulster.

Alv B har i løpet av dette siste året etablert Norges største biobank med levende vev og celler fra over 80 firbente pasienter.

Nå søker de om godkjenning på den kliniske studien slik at partner-dyreklinikkene deres kan gå i gang med immunterapien fra slutten av 2022.



UNIK BIOBANK: Vevsprøver fra om lag 80 hunder og katter er oppbevart i biobanken hos Oslo Cancer Cluster. Alv B vil åpne for at andre skal kunne bruke biobanken deres mot betaling. Les hele

Står i kø for vaksinen

Dyreklinikken Bergen Vest er en av flere dyreklinikker som har sendt inn blod- og vevsprøver fra sine firbente kreftpasienter til forsker Stangeland det siste året.

STOR TRO PÅ KREFTVAKSINEN: – En slik mulighet er svært etterlengtet, sier veterinær og daglig leder Jannicke Jæger. Les hele

– Dyreeierne våre står i kø for å få denne behandlingen til hunden sin. Vi venter spent på å komme i gang, bekrefter veterinær og daglig leder, Jannicke Jæger.

Den erfarne veterinæren møter ofte fortvilte dyreeiere som mer enn gjerne ønsker at kjæledyret skal få skånsom immunterapi for å få bukt med kreftsykdommen, eller forlenge livet.

– Du står der med dyreeieren og sier: – Beklager, dette er ondartet kreft. Tenk om vi heller kunne berolige dem med at kreft er noe kjæledyret deres kommer til å dø med – ikke av.

TENKER NYTT: – Behandlingen av kreft på dyr ligner på mange måter den på mennesker, sier molekylærbiologen Biljana Stangeland. Les hele

Vil kunne behandle langt flere

Selv om stadig flere hunder og katter blir forsikret, kan kostnaden på dagens kreftbehandling for dyr være et hinder. Kirurgi er dyrt, og kjemoterapien som kommer etterpå ender fort på 50.000 kroner.

En del dyr tåler dessuten ikke kjemoterapi i etterkant av kirurgien, noen blir kvalme og slutter å spise, forteller veterinæren.

Alv B tar sikte på at prisen for immunterapi-behandlingen deres skal koste om lag 10.000 kroner. Dermed vil flere hunde- og katteeiere få muligheten til å kunne behandle dyrene sine.

KLAR FOR NESTE STEG: – ALV B søker om å få klinisk godkjenning slik at vaksinen kan prøves ut hos utvalgte dyreklinikker, forteller administrerende direktør Christoffer Falchenberg. Les hele

Nå kan du kjøpe aksjer

Alv B ønsker nå å nå ut til publikum for å få med flere på satsingen sin. Et samarbeid med Folkeinvest AS gjør det mulig for alle interessenter å kjøpe aksjer.

– Vi ønsker enhver person velkommen til å ta del vår spennende bioteknologireise for å kunne gi kreftbehandling til dyr, sier Christoffer Falchenberg.

Dette er planen for 2022:

– I løpet av dette året skal vi få godkjent klinisk utprøving av den første versjonen av kreftvaksinene våre hos Legemiddelverket og Mattilsynet. Disse skal prøves ut hos våre samarbeidspartnere i Norge, som er blant landets mest fremragende klinikker. Samtidig starter vi med aktiviteter og utvikling i USA.

Du kan investere via Folkeinvest. Aksjene koster 22 kroner per aksje, og minstetegningen er aksjer til en verdi av 1200 kroner.