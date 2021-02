Les hele

Det eneste hårtilskuddet frisøren vil selge - og som hun sverger til selv

Når kundene ønsker sunnere, sterkere og lengre hår, vet Isabelle S. Calderon akkurat hva hun skal anbefale: Hair Luxious fra Good for Me.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Multivitaminet fra den norske produsenten er det eneste hårtilskuddet som selges i de to salongene Isabelle driver, Hendrix Hair Sentrum og Hendrix Hair Torggata.

Det skyldes at frisørkjeden gir salongene full frihet til å velge hvilke produkter de skal ha i hyllene – og at 31-åringen er det hun karakteriserer som «sunt skeptisk» til alt av kosttilskudd og pleieprodukter.

– Hvis jeg først skal anbefale og selge noe til kundene, skal jeg virkelig kunne gå god for det. Vi skal se at det funker. Derfor selger vi kun Hair Luxious, og fire små serier med pleieprodukter. Og Hair Luxious er det eneste produktet vi aldri har byttet ut, sier Isabelle S. Calderon.

Isabelle Calderon driver Hendrix Hair Sentrum og Hendrix Hair Torggata.

Hun legger til at hun egentlig kan anbefale multivitaminet til alle som ønsker et sunnere, sterkere og lengre hår.

– Spesielt de som har kjemisk behandlet hår eller bruker varmeverktøyer mye, vil nok oppleve at håret knekker mindre hvis de begynner å ta Hair Luxious. Men det tar litt tid. Produktet virker jo innenfra. Hvis håret allerede er skadet ytterst, må de bruke andre produkter for det, sier hun.

Les mer om hvordan Hair Luxious virker her.

Hair Luxious finnes både til han og til henne. Produktet selges i salonger over hele landet, i tillegg til Ditt Apotek, Vitusapotek og på goodforme.no.

Dette er Hair Luxious

Hair Luxious er et komplett multivitamin fra norske Good For Me. Produktet består av 25 veganske vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter som er satt sammen for å gi gunstig effekt på håret.

Et balansert kosthold er nødvendig for å opprettholde både god helse og et slitesterkt, sunt hår. Good For Me vil ikke erstatte sunn mat, men hjelper kundene å tette eventuelle hull.

Fordi Hair Luxious er rikt på B-vitaminet biotin, samt mineraler som jern, sink og selen, er det ekstra gunstig for hårproduksjonen.

– Det er ikke alltid man får i seg det man trenger, konstaterer Isabelle.

Vil du vite mer om Hair Luxious? Les mer her.

Hair Luxious er et multivitamin som er satt sammen av 25 vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter for å gi næring til håret.

Facts Hair Luxious Multivitamin som består av 25 veganske vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter som er satt sammen for å gi gunstig effekt på håret. Dette er noen av virkestoffene:

Biotin: Bidrar til normal hårvekst.

Kobber: Bidrar til normal pigmentering av hud og hår.

Selen og sink: Vedlikeholder håret.

Anbefalt av flere av Norges fremste frisører.

Ikke testet på dyr.

Vegansk.

Ingen kjente bivirkninger.

Fritt for allergener.

Fikk god effekt da hun prøvde selv

Frisøren vet godt hva hun snakker om. Så lenge hun kan huske, har hun opplevd at håret knakk fort og vokste sakte.

– Da jeg prøvde Hair Luxious før vi tok det inn i salongene, så jeg at det virket. Jeg syntes at det vokste raskere, og opplevde at selv de tynneste hårene i fronten ikke knakk så fort som tidligere, sier hun.

Nå har multivitaminet fast plass på badet hennes, og hun tar to tabletter hver kveld før hun pusser tennene.

Også fra kundene hun har solgt produktet til, er tilbakemeldingene svært gode.

– Noen av dem velger faktisk å halvere doseringen, fordi de føler at håret vokser for fort, smiler hun.

Kristin Krane har brukt Hair Luxious i to år.

Endelig kan hun ha frisyrene hun ønsker seg

Hair Luxious er blant bestselgerne fra Good For Me. En av de mange fornøyde kundene er Kristin Krane. 32-åringen fra Stokmarknes i Vesterålen syntes håret så tynt og trasig ut.

For drøye to år siden prøvde hun likevel multivitamintilskuddet Hair Luxious, som er skreddersydd for håret. Etter rundt tre måneder var forbedringen åpenbar.

– Før ble håret kjempestygt hvis det gikk lenger enn til skuldrene. Nå har det vokst langt forbi. Og det tåler mer varmebehandling enn tidligere, så jeg er mye friere, sier hun.

Les hele intervjuet med Kristin Krane her.

Selges hos apotek

Kimberly Fagerstrøm, Sales Manager i Good For Me.

Hair Luxious har ingen kjente bivirkninger og er vegansk. Produktet er fritt for allergener, og ikke testet på dyr. Hair Luxious kan kjøpes i Good For Me sin egen nettbutikk, hos Ditt Apotek eller hos Vitusapotek.

– Hair Luxious kan være et godt alternativ i en travel hverdag hvis man ikke klarer å spise alle de næringsstoffene som håret – og kroppen – ellers kan dra nytte av, i løpet av en dag, sier Kimberly Fagerstrøm, Sales Manager i Good For Me.

Gjør som tusenvis av andre og prøv Hair Luxious. Nå får du 40% rabatt.