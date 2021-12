Fjord N2.0: Nytt høydepunkt i et norsk klokkeeventyr

Dette er historien om klokke-Askeladden fra Vestlandet som dro til Sveits og ble bergtatt. Veien videre inkluderer både Thor Hushovd og en internasjonal pris. Nå lanseres Fjord N2.0, det foreløpig siste kapittelet i Bruvik-eventyret.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

15 år gamle Rune Bruvik var på familieferie i Sveits. De bodde hos en av farens jobbkontakter, som har en jevngammel sønn.

– Jeg glemmer aldri den følelsen jeg fikk da jeg så klokkesamlingen hans. Alle detaljene og nyansene vekket noe i meg, minnes han nå.

RUNE BRUVIK: Følelsene som klokker vekker er viktig for ham. Les hele

Til da hadde Rune aldri hatt noen klokke, og heller aldri ofret en tanke i den retning. At en 15 år gammel gutt kunne finne på å samle på noe slikt, var også helt fremmed for ham.

Den unge sveitseren la merke til Runes begeistring. Dessuten synes han det var så kjekt med besøk helt fra Norge at han ga Rune en av klokkene som gave. En sort, med oransje detaljer.

– Det er følelsen jeg fikk den gang jeg stadig prøver å gjenskape når jeg designer nye klokker – At noe så lite kan fascinere så mye, har jeg båret med meg fra den første klokkeopplevelsen i Sveits

Inspirert av kona

Veien fram til eget klokkemerke var langt fra rett frem. Rune tok utdannelse som fysioterapeut i Nederland, og giftet seg i 2008. Han var på en typisk vei mot å etablere seg, altså.

Men parallelt hadde klokkeinteressen blitt stadig sterkere. Og faktisk var det på hjemmebane Rune fant inspirasjonen til å satse: Han giftet seg nemlig med en klesdesigner, som sydde mye selv. Med det utgangspunktet klarte hun å starte sitt eget klesmerke.

– Det viste meg at det som kan virke uoppnåelig, faktisk er mulig. Tenk om jeg en gang kunne lage en klokke?

Beslutningen tok de i felleskap, og dagen etter bryllupet startet prosessen mot det vi nå kjenner som Bruvik Time.

– Det er viktig for meg å oppsøke de plassene klokkene er inspirert av – «Wear a piece of Norway» skal ha en helt konkret betydning

Høyteknologi i Sveits

Rune reiste selvsagt tilbake til Sveits for å konkretisere sine klokkeideer. Han forteller om mange runder og omveier:

– Klokkeindustrien er nesten som bankvesenet!

Men designskissene hans var så spennende at han til slutt fikk innpass hos tre produsenter.

– Jeg valgte en som kunne levere topp mekaniske urverk, men også muligheten til å produsere høyteknologisk keramikk var viktig for meg, forteller Rune.

Nå lansers nye Fjord N2.0 Legg merke til rotoren – også den har motiv med fjord og fjell

Bedre enn første gang

Våren 2009 får Rune Bruvik den første prototypen av sin egenskapte klokke på håndleddet.

– Følelsen da var faktisk enda bedre enn den jeg fikk som 15-åring. Der og da ga det meg inspirasjon til å stå på videre, forteller han.

Og det kom godt med, for også norsk klokkebransje er konservativ.

– Jeg måtte ha minst to forhandlere for å komme inn på pressevisningen til Pro Tid. Det ordnet seg i siste liten, minnes Rune.

Denne kvelden i mai 2009 ble prototypen til Rune midtpunktet. Han kunne notere seg seks-syv forhandlere allerede samme kveld. Produksjonsstarten var sikret, og hele den første serien var utsolgt før jul.

FØRSTE BRUVIK: Black startet klokkeventyret for Rune. Les hele

Hushovd ville hjelpe til

Den første klokken ga mye publisitet. En av de som la merke til dette, var den gang aktive proffsyklisten og klokkeentusiasten Thor Hushovd.

– Jeg syntes dette var stilig. Så kult at en nordmann prøvde seg i den store klokkeverdenen, sier Hushovd.

KLOKKEENTUSIAST: Thor Hushovd fattet tidlig interesse for klokke-askeladden fra Norge. Les hele

Og mens så store navn ofte blir pådyttet tilbud med mye penger involvert, var det faktisk motsatt her.

– Jeg tok kontakt med Rune, og spurte hva jeg kunne gjøre for å hjelpe ham, forteller Hushovd.

Det endte i første omgang med at Thor Hushovd kjøpte en Black Gold til alle på laget sitt etter 2010-sesongen.

FJORD: Den første klokken med vann i baklokket - en autentisk del av en norsk fjord. Les hele

Etappeseier med prototypen av Fjord

Det første møtet med Bruvik-klokker ga mersmak. I Tour de France 2011 syklet han med prototypen av den første Fjord-klokken på armen.

Den 15. juli går den 13. etappen mot Lourdes. Tross harde stigninger, var ikke sammenlagtrytterne villige til å angripe. Thor Hushovd kjemper seg med i bruddet som får gå.

I de teknisk krevende utforkjøringene er han i en klasse for seg, og kjører inn forspranget klatreekspertene har sikret seg oppover.

På de siste kilometerne inn mot mål er «Oksen fra Grimstad» nådeløs: Han kommer alene mot mål, og strekker armene i været. På den venstre håndledd har han prototypen av den første Bruvik Fjord.

Slik oppsummer Thor Hushovd Bruvik-eventyret nå i 2021:

– Å lykkes på sykkel handler om hardt arbeid over lang tid. Det gjelder også i klokkebransjen. Det fascinerer meg at Rune har klart å etablere sitt eget klokkemerke.

Prototyper møter natur

Utprøvinger av prototyper er en viktig fase for Bruvik. Derfor reiser han selv til de områdene klokkene er inspirert av. Her kjenner han på naturen, og justerer gjerne de siste detaljene før klokken går i produksjon.

– Møtet med Svalbard fikk meg til å endre urskivedesignet – For meg handler det om å ta naturen på alvor

– Da jeg så fjellsiden på Svalbard på nært hold, innså jeg at jeg måtte endre urskivedesignet. Det resulterte i at fabrikken måtte utvikle en helt ny måte for etsning og børstning, slik at hver urskive blir unik, forteller Rune Bruvik.

I år lanseres en oppdatert versjon av Svalbard Signature. Modellen har nå fått keramisk bezel i 43 mm-størrelse. I mai 2021 ble de to fargene Midnigt Red og Auora Boralis lansert, nå i desember lanseres to til: Blue Hour og Polar Night. Alle utgavene er inspirert av de spesielle lysforholdene på Svalbard.

NY: Svalbard Signature Blue Hour NY: Svalbard Signature Polar Night.

Anerkjent i internasjonal konkurranse

I 2015 ble Rune Bruvik oppringt av representanter for den prestisjetunge kåringen «European Watch of The Year». Han var kommet gjennom nåløyet, og «måtte» stille i London og presentere Fjord.

– Det var et høydepunkt av de sjeldne. Der møtte jeg de største navnene i klokkeverdenen, folk jeg bare hadde lest om, forteller Rune.

Etter en fem minutters presentasjon ble han grillet av seks eksperter som satt med lupe og studerte klokken hans.

– Men det var god stemning rundt bordet! De opplevde at jeg mente alvor med å bruke den norske naturen i klokkedesignet, og vann i baklokket var jo noe helt nytt, fortsetter han.

Det ble heftige diskusjoner i juryen. Det endte med at Bruvik Fjord ble nr. 2, bak et av de store navnene i bransjen.

– For meg føltes det helt klart som å vinne, sier Rune.

FJORD N2.0 Geirangerfjorden

Nå lanseres Fjord N2.0

I videreføringen av signaturmodellen Fjord, har Rune endret fokus. Blikket rettes opp fra vannet, og mot fjellene som omkranser de norske fjordene:

– Jeg har vært kompromissløs med detaljene. Vinkler og opptrinn i urkassen symboliserer landskapet. Polerte, vertikale linjer står i kontrast til de børstede horisontale. Det gir en leken og detaljrik urkasse, forteller Rune.

Det sveitsiske GMT-urverket kan vise to tidssoner, og har ca. 42 timers gangreserve. Baklokket i safirglass gir innsyn til den egendesignede rotoren.

Med 40 mm diameter og 10,3 mm høyde er Fjord N2.0 litt slankere enn den den første modellen. Modellen tilbys også med en slitesterk gummireim, med repeterende 3D-mønster som matcher det nautiske uttrykket i urskiven. Hver farge er produsert i en limiterte serie med 199 eksemplarer.