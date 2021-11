BRUK TIDEN TIL NOE HYGGELIG: La robotstøvsugeren Roborock S7+ ta over rengjøringen av både gulv og tepper hjemme. Les hele

La roboten vaske gulvet, så kan du gjøre noe morsommere

Nå kan du få det skinnende rent hjemme – uten at du trenger løfte en finger. Robotstøvsugeren er blitt en suksess i norske hjem. Den neste generasjonen, Roborock S7+, vasker til og med gulvene for deg.

Med Roborock S7+ tar du husvasken til et helt nytt, problemfritt nivå. Å hale frem støvsugeren fra bøttekottet, for deretter å følge opp med bøtte og langkost, er kanskje ikke det morsomste du gjør. Selv om det - inntil nå - har måttet til

Nå kan du la støvsugeren gjøre rent, mens du selv er ute. For den nye modellen S7+ fra Roborock tar også gulvvasken!

SELVTØMMENDE: Når robotstøvsugeren trenger å lades eller tømmes, går den automatisk til den selvtømmende ladestasjonen. Deretter går den tilbake til rengjøringsjobben full av energi.

Innebygd mopp

S7+ fjerner inngrodd skitt som ellers er vanskelig å håndtere - alt fra kaffesøl til gjørmete skoavtrykk.

– Robotstøvsugeren har nemlig en innebygd mopp som skrubber gulvet med opptil 3000 vibrasjoner i minuttet, forteller Dragan Pavlovic som er PR-spesialist for Roborock.

Ved hjelp av en sensor oppfatter Roborock S7+ hva slags underlag den er på, og når robotstøvsugeren kommer frem til for eksempel en teppekant, løfter den bare opp våtmoppen og fortsetter med å støvsuge teppet. Du trenger ikke å gjøre noe med innstillingene, robotstøvsugerne løser det hele for deg.

Med en en tradisjonell støvsuger må man jevnlig tenke på å skifte støvsugerposer, det behøver du ikke å tenke på med Roborock S7+ . Gulv og tepper blir skinnende rene, og det holder å tømme ladestasjonen én gang hver sjette uke.

SMART MED TELEFON: Du kan selv bestemme hva du vil Roborock S7+ skal gjøre og enkelt legge det inn i appen.

Styr alt fra mobilen

Du kan enkelt lage en plantegning for rengjøringen, justere sugeeffekt og vannmengde direkte i Roborock-appen. Denne funksjonen er særlig nyttig fordi enkelte rom, som kjøkken og entré. Her kreves det ofte grundigere rengjøring enn andre steder.

Dermed kan du lage forskjellige arbeidsskjemaer for de forskjellige rommene. Gi bare hvert rom et navn og bestem hvordan du vil at det skal rengjøres. Det intelligente navigasjonssystemet husker hver krok i hjemmet ditt. Så snart robotstøvsugeren kommer til et nytt rom, aktiveres de skreddersydde innstillingene. For eksempel om det er tepper den skal unngå, eller områder som du vil at robotstøvsugeren ikke skal gå over.

PERFEKT TIL HVERDAGSROTET: Med en trådløs støvsuger håndterer du søl og smuler kjapt og enkelt.

Lettvint i hverdagen

Roborocks trådløse, batteridrevne støvsuger H7 er det perfekte supplementet til robotstøvsugeren S7+. Med en håndholdt støvsuger blir du kjapt kvitt hverdagsrot, som smuler på kjøkkengulvet. Du får med flere munnstykker som gjør det lett å støvsuge møbler og gjøre rent i kriker og kroker, der det ellers ikke er så lett komme til. Munnstykkene som følger med H7, passer til forskjellige flater. Siden støvsugeren ikke veier mer enn 1,46 kilo, er den også superlett å håndtere, enten det er hjemme, i bilen eller på hytta.

LETTVINT: Batteridrevne Roborock H7 er grei å hente frem når noen har sølt.

Effektivt batteri

Én innvending man ofte støter på når det gjelder håndholdte støvsugere, er batteritiden. Batteriet i den oppladbare H7 har svært høy kapasitet, med et LiPO-batteri som gir deg opptil 90 minutters effektiv rengjøringstid. På normal effekt støvsuger H7 hele 45 minutter, med samme sugekraft fra start til slutt. Etter bare 2,5 timer er batteriet igjen fulladet.

Renere luft hjemme

Selv om du synes det ser rent ut hjemme hos deg, kan det fortsatt ligge igjen små partikler med støv og skitt etter en vanlig rengjøring. Derfor er en god filterfunksjon viktig. Med H7 fanges støv og skitt opp av fem filtre, inkludert et HEPA-filter.

– 99,99 prosent av alle partikler, ned til mikroskopiske 0,3 mikroner fanges opp. Slik blir det i prinsippet mulig å fjerne alle allergener som pollen og midd, sier Dragan Pavlovic.