HØSTJAKT: Vurderer du å selge boligen? Da anbefaler megleren å starte med forberedelsene allerede nå.

Høstjakt på familiebolig

Det må ikke være sommer og sol for at du skal oppnå en god pris for boligen. Høsten har faktisk vist seg å være en svært god tid for å treffe blink både med kjøp og salg av familiebolig.

Hos Privatmegleren, som selger en stor andel av byens eneboliger og rekkehus, merker man at etterspørselen er høy.

Den typiske kjøperen

Hvem som er på jakt etter familieboliger, ligger i ordet. Det er i all hovedsak par i etableringsfasen eller etablerte familier med barn opp til ungdomsskolealder.

RÅDER KJØPERNE: Eivind Markhus kommer med gode råd til hva boligkjøpere burde tenke gjennom før kjøp.

– Lav rente gjør at mange vurderer boligkjøp. At vi siste halvannet året også har tilbragt ekstra mye tid hjemme, bidrar nok til at flere vurderer å kjøpe seg opp i størrelse. Resultatet er fulle visninger og gode priser i senere tid, forklarer Eivind Markhus, eiendomsmegler i PrivatMegleren.

Noe mer overraskende er det kanskje at mange godt voksne velger mindre familieboliger fremfor leilighet.

– Når barna har flyttet ut, er gjerne voksne par interessert i mindre eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Vi skjønner også godt hvorfor: Sammenlignet med en leilighet får man mer plass for pengene og ofte en liten hageflekk på kjøpet.

Dette betyr mindre areal og vedlikehold, men fortsatt plass til å ha barnebarn på overnatting.

Tenk over hva som er viktig for deg og din familie: Størrelse, standard eller beliggenhet?

Råd til kjøpere

– Man skal passe seg for å falle pladask for en tipp topp moderne bolig dersom beliggenheten er upraktisk. Beliggenhet får man ikke endret, understreker Markhus.

Videre ber den erfarne megleren deg tenke gjennom hva som vil bidra til å fjerne friksjon i hverdagen.

– De fleste befinner seg i tidsklemmen, derfor blir logistikk viktig. Da er det greit å ha tenkt over hvor barnehage ligger, om barna kan gå til skolen og hvor nærmeste dagligvarebutikk er plassert.

Planløsning er også viktig

– Kjøp en bolig der dere kan trives i over tid. Det å bytte bolig ofte vil jeg ikke anbefale, sier Markhus og legger til:

– I tillegg til et soverom til hver er det kanskje greit med to bad? Og hva med kjeller eller loftstue? I tider som dette er kanskje et gjesteværelse med hjemmekontor også fint å ha?

Vurderer du å selge en familiebolig i løpet av høsten, gjør du klokt i å starte forberedelsene allerede nå.

– Da får vi tatt bilder mens bladene henger på trærne, samt at man som selger har god tid på å gjøre boligen helt klar til visning, avslutter Markhus.