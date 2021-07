VELKOMMEN TIL SKJOLDHØGDA 114: – Passer ypperlig for barnefamilier, konstanterer eiendomsmegler Vikebø. Les hele

Boligdrømmen for barnefamilier

Boligbytte tvinger seg gjerne på når to blir tre og etter hvert kanskje fire. Christer R. Vikebø, megler i PrivatMegleren, forteller at barnefamilier flest har de samme kriteriene på toppen av listen.

Vikebø presenterer Skjoldhøgda 114, en bolig som ifølge megleren er ideell for en barnefamilie.

– Denne boligen ligger i enden av en blindvei, og i et nabolag som passer ypperlig for barnefamilier. Her finnes blant annet lekeplass og en liten fotballbane. Dette er en hyggelig møteplass for liten og stor. Perfekt når energifulle barn trenger en liten luftetur.

Det er også gangavstand til skoler og barnehager.

Praktisk og moderne

Vikebø forteller at de fleste barnefamilier ønsker å unngå oppussing. De vil ha boliger de kan flytte rett inn i.

MODERNISERT: Eiendomsmegleren peker på at selgerne har valgt gode løsninger og kvaliteter.

– Svært mange ønsker å unngå kombinasjonen barn og oppussing. Denne boligen er modernisert så sent som i 2011. Jeg synes i tillegg selgerne her har vært spesielt flinke til å velge gode løsninger og kvaliteter.

For boligens løsning er slett ikke uvesentlig.

GOD PLANLØSNING: Med en stue nummer to er det god plass til store og små.

– De fleste trenger minst tre soverom, denne boligen har fire. I tillegg er det svært praktisk med mer enn ett bad, noe du også finner her.

En annen detalj Vikebø mener de fleste småbarnsforeldre vil sette stor pris på med denne boligen er å ha en stue nummer to.

– At boligen er på hele 151 kvadratmeter, vil garantert bli verdsatt i hverdagen. Her slipper man å «sitte oppå hverandre».

UTESTUE: Utearealet rommer også en romslig utestue.

Barnevennlig

Har du barn er det godt å ha mulighet til å også oppholde seg utendørs. Det er her ord som «barnevennlig» gjerne kommer inn.

TID FOR HAGE: Hagen som ble pusset opp for «Tid for hage» blir en fin forlengelse av stuen sommerstid.

– Denne boligen har en fantastisk uteplass som i sin tid ble laget av «Tid for hage» (red. TV2). Her kan barna leke, mens de voksne griller. Dette arealet blir som en forlengelse av stuen sommerstid.

En praktisk hverdag

Ifølge Vikebø er en praktisk hverdag også på ønskelisten til de fleste barnefamilier. Med jobb og små barn er det viktig at logistikken går opp så enkelt som det lar seg gjøre.

– Foruten kort vei til barnehage og skole, er mange opptatt av hverdagslogistikken. Det kan dreie seg om reise til og fra jobb eller adkomst til bykjerne.

For den aktuelle boligen bør ikke det by på store problemer. Med bil kommer man seg raskt rundt til de ulike bydelene. Bybanestopp ligger også like ved.

– Fra boligen sørger en «snarvei» for at man i rolig tempo bruker rundt ti minutter til bybanestoppet i Mårdalen.

Hyppige avganger sørger for at du raskt og effektivt kommer deg til Nesttun, Bergen sentrum, samt Lagunen eller Flesland.

PRAKTISK: Bare ti minutter unna boligen finner du bybanestoppet i Mårdalen.

Dagligvare kan man handle på vei hjem på Rema 1000 ved bybanestoppet i Mårdalen.

Vikebø tror både boligen og beliggenheten kan passe for svært mange.

– Jeg vil tro den er ideell for en barnefamilie, men det at den har alt på ett plan gjør den nok også svært attraktiv for eldre som ønsker å bytte ut enebolig og stor hage med en litt mer praktisk hverdag. Sammenlignet med en liten leilighet langs bybanen er jo dette et kupp!