Tom Christian Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom, på området hvor leilighetsprosjektet Amalienborg Brygge bygges.

Bli med på innsiden av den sjønære boligsatsingen i Kristiansand

Nær sjøkanten i Vågsbygd bygges det bærekraftige boligprosjektet Amalienborg Brygge - med egen sjøfront og badeanlegg.

– Dette området har mange fordeler som vi må ta godt vare på, forteller Tom Christian Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom.

Han snakker om den klimasertifiserte leilighetssatsingen Amalienborg Brygge – et nytt boligprosjekt med 50 sjønære leiligheter i første byggetrinn på bryggekanten på Lumber i Vågsbygd.

Med flott utsikt til sjøen og skjærgården, samt kort vei til brygge, båtplass og båthavn, beskrives leilighetsprosjektet som «Sørlandets indrefilet».

– Innflyttingsklart i mai

37 av de 50 leilighetene til første byggetrinn er nå solgt.

Bredesen sier videre at 37 av de 50 leilighetene til første byggetrinn er nå solgt. Med andre er det stor interesse for å bo idyllisk til – nær sjøkanten i Vågsbygd.

– Vi er veldig godt fornøyde med salget hittil. Interessen har vært veldig høy, så dette lover godt for Amalienborg Brygge, sier en fornøyd Bredesen.

Første byggetrinn, som vil bestå av tre leilighetsbygg med til sammen 50 leiligheter, vil være innflyttingsklar 15. mai 2022.

Dette byggetrinnet vil også inkludere et eget hotellrom for gjester, samt en loungeavdeling. Til innflyttingsdatoen vil også en opparbeidet strandlinje, badeanlegg, sandvolleyballbane og lekeplasser være ferdigstilte.

Et bærekraftig bomiljø

Å skape et godt bomiljø og samtidig ta vare på miljøet er viktig for utbygger og eier av Lumber. Noe som eksemplifiseres i nærområdet med Amalienborgsparken – en rehabilitert park like ved med historisk vegetasjon fra Kirsten Flagstads tid.

Sjøfronten ved Amalienborg Brygge vil bestå av flotte badeanlegg og natursteinsmur.

Amalienborg Brygge er blant de første boligprosjektene på Sørlandet som bygges etter den strenge miljøstandarden BREEAM. Som kjennetegnes ved bruk av klimavennlige og giftfrie materialer, redusering av avfallsmengder, og benyttelse av energivennlige løsninger med fornuftig arealbruk.

– Resultatet skal være et sunt, effektivt og bærekraftig bomiljø, fastslår Bredesen.

Det gjelder også sjøfronten ved Amalienborg Brygge, som blir et av de mange trekkplastrene til området.

– Sjøfronten blir helt spesiell: Hele fyllingen blir en «skvalpesone» og badesone hvor beboere og gjester kan vasse rundt eller bade. Det blir et flott visuelt uttrykk på sjøfronten – med natursteinsmur opp mot kyststien, sier Bredesen.

Leilighetsprosjektet Amalienborg Brygge: – Dette blir sørlandets indrefilet

Se bilder fra byggeprosessen:

Tom Christian Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom, viser natursteinsmuren ved sjøfronten. Badeanlegget på Amalienborg Brygge bygges i disse dager.

Leilighetene til første byggetrinn tar form! Nå skal de ferdigstilles til innflyttingsdatoen 15. mai 2022. Badeanlegget blir et av de mange trekkplastrene til Amalienborg Brygge.

Her skal badeanlegget etableres.

Gode grunner til å velge Amalienborg Brygge

Badeanlegget og sjøfronten er bare en av mange grunner som gjør Amalienborg Brygge til et attraktivt boligprosjekt.

Trykk i billedserien under for å se illustrasjonsbilder av første byggetrinn:

Her er flere gode grunner til å velge Amalienborg Brygge:

Nær beliggenhet til sjøen.

Klimasertifiserte boliger.

Stilrene, moderne leiligheter med gode løsninger.

Egen båthavn og badebrygge.

Utsikt over skjærgården: Odderøya, Bragdøya og mer.

Et trygt og fint sted for barn å vokse opp.

Flere butikker, skoler og kjøpesenter i nærheten.

Sentrumsnært med både bil og båt.

Egen sandstrand og beachvolleyballbane.

En rekke andre fasiliteter på fellesområdet – som hotellrom til gjester.

Turmuligheter i nærområdet, for eksempel båt til Bragdøya.

