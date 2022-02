Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

På toppen av Grønnlien med utsikt over Bergensdalen bor Thomas Erstad Pettersen sammen med konen Elisabeth-Marie Berg Pettersen og deres sønn på syv år. Familien var en av flere tusen bergensere som sto i fare for å miste internettilgangen.

Med bakgrunn fra telekom er både interessen og kunnskapsnivået til Pettersen høyere enn hos de fleste når det kommer til telefon og internett. Etter flere år med kobber bestemte de seg for å bytte til en internettlinje som var klar for fremtiden.

Fiber i hus

– Det viste seg at Bergen Fiber var de eneste som leverte fiber helt inn til huset. Andre aktører leverte fiber frem til et punkt, men tok den siste delen gjennom kobber eller med en trådløs løsning. Da er det ikke fiber hele veien, og det siste svakeste leddet bryter hele kjeden med fiberen. Rådet mitt er å sette seg godt inn i hva tilbudet innebærer.

Da kontrakten var underskrevet, begynte Bergen Fiber å trekke fiberkabelen frem til huset. Etter noen måneder var fiberen endelig i hus, og familien har ikke sett seg tilbake.

Du har kanskje sett en av disse oransje fibertampene? Hvis du har en slik tamp utenfor huset ditt betyr det at fiber-gravingen allerede er gjort. Da kan du raskt og enkelt bli koblet opp mot fibernettet. Foto: Joakim Birkeland Thomas Erstad Pettersen er godt fornøyd med å gå fra kobber til fiber fra Bergen Fiber. Foto: Schibsted Partnerstudio

Facts Hvorfor fiber? Bredbånd levert over kobbernettet – de gamle telefonkablene – er i dag utdatert teknologi og kan ikke lenger vedlikeholdes. Telenor har varslet at de vil legge ned kobbernettet fra 2022.

Internett over fiber åpner opp for høyere hastigheter enn internett over kobber. Kobberkabelen overfører datasignaler gjennom radiobølger (lyd), mens fiber er en glasstråd og overfører datasignaler som lys.

En av de store fordelene med fiber er at man oppnår like høy netthastighet på nedlasting og opplasting.

Risikerer lang ventetid

Tore Nyhammer, administrerende direktør i Bergen Fiber, er glad for at Pettersen er fornøyd. Han skuer ut over hjembyen sin og vet at mange burde gjøre som Pettersen.

– Folk er ikke klar over hva det innebærer. Det er viktig at vestlendingene får med seg dette, for du og naboen kan komme i en situasjon der dere står uten internett. Det kan være et komplisert valg å finne riktig internettlinje, og mange kan ende opp med en kostbar og dårligere løsning enn de hadde.

Som Bergens egen fiberleverandør, indirekte eid av innbyggerne gjennom kommunalt eierskap, bryr Bergen Fiber seg ekstra om regionen.

– Vi har et hjerte for Bergen og Vestlandet. Vi kjenner hvert smitt og smau, og det er kort vei til beslutningene. Det er derfor vi strekker oss langt for å få fiberen helt frem, sier Nyhammer.

Sjekk om du kan få fiber der du bor

Han advarer mot å vente for lenge med å ta beslutningen for hvilken internettlinje du skal velge.

– Hvis alle venter med å bytte til de absolutt må, kan du ende opp med å være uten internett i minst et halvt år. Det tar tid å grave fiber. Internettilkobling er blitt like viktig som vann og strøm. Du er hjelpeløs uten.

Fiber-optimist: Tore Nyhammer er administrerende direktør i Bergen Fiber og er klar for å hjelpe vestlendinger med å komme over på ekte fiber nå som kobbernettet legges ned. Les hele

Er du koblet til internett gjennom kobbernettet (ADSL), står du i fare for å miste internettlinjen din. Sjekk om du kan få ekte fiber fra Bergen Fiber.

Alt på nett

Hjemme hos Pettersen er alt er koblet til internett. Men de smarte løsningene kommer først til syne om du studerer hjemmet nøye. Diskret plassert på en bokhylle står noe som likner på en pingpongball. Men ballen er stappfull av teknologi og trives best med (advarsel: nerde-vits) lav ping.

– Denne registrerer alt fra lys, bevegelse og temperatur og kan programmeres slik at lyset i stuen går på når enten dagslyset blir svakere, eller noen kommer inn i rommet, forklarer Pettersen.

Med mange enheter tilkoblet nettet, blir det fort mye data som skal lastes ned og opp. En kjapp opptelling ender på et sted mellom 15 og 20 enheter som er tilkoblet internett.

– Jeg har aldri opplevd problemer med hastighet selv med alle disse enhetene tilkoblet. Vi streamer også alt av TV og filmer uten å oppleve noe form for hakking eller dårlig kvalitet.

PINGPONGBALL MED LAV PING: Det meste er på nett i boligen til Pettersen. Denne lille dingsen måler bevegelse, lys og temperatur og stiller inn ovner og lys etter det. Les hele

Med det aller meste koblet til internett og gjort digitalt, er det lite med ledninger eller analoge tilsnitt hos familien Pettersen. Bortsett fra en ting som står og troner i stuen – platespilleren.

– Når jeg skal lytte på musikk, foretrekker jeg analog lyd. Da blir det gjerne en LP med Iver Kleive og Knut Reiersrud eller Pink Floyd, forteller Pettersen og legger til:

– Det er ikke alt som er bedre digitalt.