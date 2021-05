– Det er manko på eneboliger og rekkehus på markedet nå, og det som er ute selges fort. Det forteller Benedicte Mæland, eiendomsmegler og partner i PrivatMegleren Haferkamp og partnere.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– De boligene som ligger ute nå er ikke nok til å mette markedet, forteller eiendomsmegleren, sier megleren og legger til:

– Prisene har aldri vært så gode som nå. Når det er lite boliger ute for salg så øker prisene, dette er en god mulighet til å starte på boligsalget, forteller hun og presiserer at det er «selgers marked».

Kjøperne søker bredt

Eiendomsmegleren merker godt at det er boligmangel, og opplever stadig at personer på boligjakt tar kontakt med henne.

– Jeg treffer mange av de samme personene på visning nå. Det er mange som er på jakt etter familiebolig, men det er bare et begrenset antall til salgs. Mange kjemper om de samme boligene, sier Mæland.

Hun forteller at kjøpere som tidligere søkte mer sentrert i sentrumskjernen, nå søker bredere i hele kommunen. Dette gjør at familieboliger er attraktive i store deler av regionen.

– Nå er personene som tidligere ønskte å kjøpe på Madla også på visninger på Tananger, vi ser at mange strekker seg lenger ut.

Kamp om boligene

ERFAREN MEGLER: Benedicte Mæland sin strategi setter fullt fokus på boliselgerne- og kjøperne.

Med mange kjøpere som kjemper om de samme boligene, så blir det ofte budrunder og stor kamp om beinet. I løpet av den siste tiden har Mæland opplevd mange interessenter og budgivere på familieboligene over hele regionen.

En bolig plassert i Grønliveien på Hinna fikk over 70 interessenter. Boligen, som var fra 1965 og nesten ikke oppgradert siden, gikk for 6,2 millioner kroner, en halv million over prisantydning.

– Både boligene i sentrum og i utkanten går fort, og selgerne får veldig gode resultater, sier megleren og legger til:

– Boligene som blir presentert bra får mye trøkk uansett hvor de er plassert. Det er en stor kamp om disse boligene.

God presentasjon gir gode resultater

Mæland, som hittil i år har solgt 60 boliger, vet at god presentasjon kan være forskjellen mellom et godt og eller et dårlig resultat.

– Med en presentasjon av god kvalitet vil man skape stor etterspørsel og press på boligen, dette gjør at boligen ofte kan gå etter første visning.

Eiendomsmegleren har gjennom årene kommet frem til en god strategi som skaper verdi for boligselgerne. Ved å bare ta på seg noen få oppdrag om gangen har hun fullt fokus på kundene.

– Boligselgerne mine er ikke en av mange. De er en av få og får fullt fokus. Det betyr at vi får god tid til å bli kjent, ha god oppfølgning og skape den beste presentasjonen av boligen, sier Mæland.

En gyllen mulighet

Selv om etterspørselen etter familieboliger har vært stor det siste året ser den ikke ut til å gi seg ennå. Mæland solgte nettopp et rekkehus fra 2019 til 7 millioner kroner, over en halv million over prisantydning.

– Boligen hadde fem budgivere, og alle var interessert i å kapre drømmeboligen. De nye eierne ble et heldig par som hadde vært på boligjakt i over to år, sier hun og legger til:

– Dette viser hvor godt marked det er for boligselgere nå. Det er mange som ønsker seg en familiebolig, og alt ligger til rette for et godt salg nå, avsluttter Mæland.

Kontaktinfo, Benedicte Mæland

E-postadresse: b.m@privatmegleren.no

Telefonnummer: 40 61 85 24