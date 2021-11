AKTIV: Nina Tomter (54) har gjort interessen for trening og helse til levevei. En rolig morgen hjemme i leiligheten på Sole, gir perfekt start på dagen. Les hele

Sentralt og samtidig grønt - her fant Nina drømmeleiligheten

– Jeg kjøpte drømmeleiligheten uten at jeg egentlig skjønte det, sier Nina Tomter.

SIGNALBYGG: Bygget har fått mye oppmerksomhet grunnet den elegante arkitekturen.

Den spreke 54-åringen stortrives i den karakteristiske «Stjerneblokka» på Solehøyden i Vestby.

– Det er som å bo for seg selv, det er så kult med stjerneformen. Jeg ser ikke naboer på noen av sidene, bare flott utsikt, sier hun.

Nina, som både i jobb og fritid har et svært aktivt liv, elsker at det er kort vei til «alt»:

MANGE TILBUD: Rett utenfor døren kan Nina benytte seg av tuftepark, petanque- og padelbane.

Når du bor på Solehøyden, bor du veldig sentralt i Vestby. Det er ti minutter å gå til sentrum og til togstasjonen, samtidig er bare å ta på skoene og gå rett ut i naturen. Så beliggenheten er perfekt! Nina Tomter

– Jeg liker å sykle og det er bare en halvtimes tur ned til fjorden på sykkel. Der er bademulighetene fine. Idylliske byer som Drøbak, Hvitsten og Son ligger som perler på en snor, fortsetter hun.

UTSYN: Det er som å bo for seg selv. Jeg ser ikke naboer på noen av sidene, bare flott utsikt, sier Nina.

Fikk kick av arkitekturen

Nina Tomter har gjort sin sterke interesse for helse og trening til levevei. Hun har solid erfaring som personlig trener og driver Team Non Stop med utetrening året rundt, pluss treningsreiser til Mallorca, med alt fra yoga til boot camp. I tillegg er hun instruktør i førstehjelp. Hun flyttet inn på Solehøyden i februar.

– Jeg fikk et lite kick da jeg så den spennende arkitekturen, men at alt skulle være så til de grader midt i blinken for meg, hadde jeg ikke drømt om, sier hun. Nå er hun superfornøyd med at hun stolte på magefølelsen og flyttet fra Drøbak til Vestby.

– Her kan jeg løpe rett ut i naturen, det er landlig, grønt og fint, samtidig som det er nærhet til så mye. Vestby sentrum er virkelig blitt et knutepunkt.

Se 7 gode grunner til at Nina elsker å bo på Sole i Vestby:

Grønt og sentrumsnært

– Vi har vært opptatt av å gjøre Sole til et hyggelig bomiljø, som er både grønt og sentrumsnært, sier daglig leder i Sole Bolig AS, Nikolas Kyris.

Han forteller at bygget har fått mye oppmerksomhet grunnet beliggenheten og den elegante arkitekturen:

– «Stjerneblokka» er blitt et signaturbygg for hele området. Det er lagt ned mer penger enn vanlig på at uteområder og tilgang til garasjer og boliger skal være tiltalende.

UTVIKLEREN: Sole er både grønt og sentrumsnært, sier daglig leder i Sole Bolig AS, Nikolas Kyris.

De som flytter fra enebolig til leilighet vil nok oppleve en betydelig enklere hverdag. Nikolas Kyris, daglig leder i Sole Bolig AS

God isolasjon og vannbåren gulvvarme vil også kunne utgjøre en hyggelig overraskelse på strømregningen, sammenlignet med eldre hus, mener Nikolas Kyris.

Muligheten til å bruke naturen har vært vesentlig for utviklingen av Sole som boligområde. Sole Bolig AS har til nå bygget ca. 450 boliger i området og det er planer for ytterligere 800. Tomten, som totalt er på ca. 450 mål, vil fortsatt ha hele ca. 200 mål med friområder når utbyggingen er avsluttet.

NÆR MARKA: Her blir ikke dørstokkmila lang, sier Nina.

Den gode starten på dagen

– Morgenene her er en drøm. Det er så rolig. Jeg gjør gjerne litt morgen-yoga før jeg setter meg ned med kaffekoppen, en god frokost, levende lys og nyter utsikten. Det gir meg en fresh og god start på en dag som ellers er svært aktiv, sier Nina.

– Jeg ble så overrasket da jeg kom ut på terrassen første gang. Jeg ser ikke naboene på hver side og det føles som jeg er på toppen av bygget, selv om jeg bare er i tredje etasje.

Noen dager i uka er Nina tidlig på jobb og ute av bygget allerede klokken 06. Da er det ren luksus å ta heisen ned til garasjen og gå inn i en varm bil.

– Det at jeg har naturen så tett på, gjør at jeg virkelig får en godfølelse. Her kan jeg slappe av, mentalt og fysisk. Etter en aktiv dag på jobb er det fantastisk å komme inn i leiligheten, senke skuldrene og rett og slett bare være meg.

GODFØLELSEN: – Det at jeg har naturen så tett på, gjør at jeg virkelig får en godfølelse, sier Nina. Tur- og skiløyper er like ved, og en halvtime på sykkelen tar deg til badeidyller ved Oslofjorden.

Facts Slik blir Trinn 2 - som er i salg nå: Solehøyden, Trinn 1, er utsolgt og halvparten av andre og siste trinn er også allerede solgt. Trinn 2 vil bestå av 31 leiligheter over åtte etasjer: Leiligheter fra 57 til 133 kvm

Priser fra kr 3.250.000 til kr 10.500.000

Store balkonger med gode solforhold og flott utsikt

Åpne og lyse leiligheter med store vindusflater

Spennende og arealeffektive planløsninger

Stilrene og moderne kjøkken

Delikate flislagte bad

Gjennomgående god standard med tidsriktig material- og fargevalg

Tuftepark, petanque- og padelbane samt ski- og turløyper rett ved

Fritt og lyst

Store balkonger strekker seg fritt ut fra bygningskroppen og peker ut mot alle himmelretninger. Det karakteristiske formspråket gjør at leilighetene har fri sikt med åpne og luftige oppholdsarealer.

PERFEKT KOMBO: Sole byr på muligheten til å jobbe i Oslo og koble av i et grønt miljø, sier eiendomsmegler Dina Dahl i Eiendomsmegler 1 Vestby/Son.

– Her er det lys og luft på tre sider, noe de færreste nye prosjekter kan skilte med, påpeker eiendomsmegler Dina Dahl i Eiendomsmegler 1 Vestby/Son.

I planleggingen av området ble det lagt stor vekt på at det skulle være god avstand mellom bygningene, med romslige, grønne rom for lys, sikt, opphold og lek. Leilighetene er lagt på høydedraget, mens adkomst og parkering er lagt inn i terrenget.

– Det er moderne, romslige leiligheter med god planløsning, høy innvendig standard og tilvalgsmuligheter om man vil gjøre boligen enda mer til sin egen. Det store garasjeanlegget har god kapasitet og opplegg for elbil. Den sentrale, men samtidig rolige beliggenheten, byr på muligheten for en perfekt kombinasjon mellom å jobbe i Oslo og koble av i et grønt miljø. Her er et godt bomiljø for alle, uansett alder, understreker hun.

På en klar dag kan du se til Holmenkollen fra Solehøyden, men du får mye mer for pengene her enn i Oslo. Dina Dahl, eiendomsmegler

Bla i billedgalleriet for å se mer av flotte Solehøyden:

