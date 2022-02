Drømmer du om å spenne på deg skiene og renne rett ut i løypen? Da har du en unik mulighet til å gjøre drøm til virkelighet: Voss Resort har nå flere lekre fritidsleiligheter til salgs - alle med eventyrlig utsikt og ski inn/ski ut.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

De nye fritidsleilighetene Tråstølen Panorama 2 ligger som en forlengelse av byggefeltet i Tråstølen og har en herlig beliggenhet midt i skibakken.

– Dette er den siste muligheten til å kjøpe noe akkurat her, sier ansvarlig megler Lena Leikvoll, daglig leder/partner/Megler MNEF i Proaktiv.

I tillegg til ski in - ski out og eventyrlig utsikt har alle leilighetene helårsvei og egen parkeringsplass like utenfor.

Voss er det perfekte stedet å ha fritidsbolig! Den sjarmerende bygden byr på noe for hele familien året rundt. Lena Leikvoll Ansvarlig megler

VOSS RESORT: Fra Tråstølen Panorama 2 kan du renne rett ut i de flotte løypene i Voss Resort. Les hele

Eventyrlige Voss Resort

Området passer perfekt for dem som vil ut og nyte naturen om det er på ski eller til fots.

MEGLER: Lena Leikvoll, Proaktiv. Les hele

– Rett utenfor døren har du et av Norges beste skianlegg. Ekspressheisen tar deg fra 300 til 860 moh på bare fem minutter, forteller Leikvoll videre.

For å sikre gode snø- og skisesonger investerte Voss Resort nylig i nytt snøanlegg. Det er også investert i nye lysanlegg for å tilrettelegge flere løyper til kveldskjøring.

– Voss Resort byr på hele 40 kilometer preparerte alpinløyper i ulike vanskelighetsgrader. For de yngste skientusiastene byr anlegget på flere barnetrekk, sier Leikvoll.

Forholdene er perfekt tilrettelagt for skilek for de minste. Lena Leikvoll Proaktiv

forrige





fullskjerm neste 2 av 4

VOSS RESORT: Prosjektet Tråstølen Panorama 2 består av totalt 22 boligseksjoner, parkering og fellesarealer. Utbygger er Voss Resort. Les hele

Nytt snøanlegg

– Anlegget byr også på utfordringer for de mer kvalifiserte. Voss Resort har blant annet helt utrolige off-piste muligheter samt en stor terrengpark, sier megleren.

Det er også lett å komme seg på langrenn fra Tråstølen. Voss Resort har flotte preparerte langrennsløyper i småkupert og familievennlig terreng for både klassisk skigåing og skøyting.

Facts Adkomst Fra Voss sentrum kjør på E16 mot Borstrondi/Skulestadmo. Ta til venstre i andre rundkjøring, og følg skiltene mot Bavallen.

Følg Bavallsvegen og cirka 100 meter før skianlegget ta til høyre ved skiltingen til Tråstølen. Følg deretter veien oppover mot Tråstølen Panorama.

Feltet ligger på venstre side av veien etter den lille broen/kulverten der familieløypen krysser (andre broen man kjører under). Det er skiltet med visningsskilt på visningsdagen langs veien. NB. Det er en bom som stort sett holder veien stengt 24/7. Ta kontakt med megler for adkomst til visning.

IDYLL: Flott utsikt fra langrennsporet på Hanguren. Les hele

Helårsdestinasjonen Voss

Voss har svært mye å by på for liten og stor også når fjellene ikke ligger innpakket i hvitt. Selv om Voss er et fantastisk sted vinterstid, er en fritidsbolig i Tråstølen Panorama 2 noe du vil få glede av hele året.

– På Voss kan du gjøre alt fra å spille golf til å rafte, bade, sykle og bowle. Her er det noe for alle hele året, sier Lena Leikvoll.

forrige











fullskjerm neste 2 av 7

Voss sentrum ligger bare en kort kjøretur fra Tråstølen Panorama 2.

– Bygden har et sjarmerende sentrum med et godt utvalg av butikker, servicetilbud, koselige kafeer og serveringsteder og kino. Er man glad i å bade, så er Vossabadet åpent hver dag hele året. Det er veldig populært for både store og små, sier Leikvoll.

Voss har også et godt kulturtilbud og et aktivt uteliv. Voss Resort har ellers afterski i skisesongen på Hangurstoppen restaurant og i Bavallstunet.

NYDELIG UTSIKT: Det blir ikke bygget noe foran her, så utsikten er enestående. Alle enhetene leveres dessuten med egen balkong eller terrasse. Les hele

Få hjelp til utleie

Kunne du tenkt deg å leie ut hele eller deler av året? Det kan Voss Resort Bavallstunet hjelpe til med.

– De organiserer og administrerer en utleieordning for alle hytte/leilighetseierne som ønsker dette. De siste års erfaring fra drift av denne type virksomhet i Voss Resort Bavallstunet har gitt svært god avkastning til eierne, sier Leikvoll.

Det følger imidlertid ikke utleieplikt med leilighetene.

HØY STANDARD: Leilighetene er innredet med lyse og tiltalende overflater. Planløsningene er arealeffektive og har svært praktiske løsninger. Les hele

Tilpass drømmestedet ditt

Alle leilighetene inneholder entré, stue med åpen kjøkkenløsning, to til tre romslige soverom, baderom, ekstra wc, uteplass og utvendig sportsbod.

– Du har mulighet til å tilpasse leiligheten etter dine egne ønsker og behov. Utbygger er fleksibel og hjelper deg gjerne med endringer og tilvalg slik at du kan sette ditt helt presonlige preg på fritidsboligen, sier megler Lena Leikvoll.

Skap din fritidsboligdrøm på Voss i dag!

Ta kontakt med megler Lena Leikvoll for mer info, visning og reservasjoner.