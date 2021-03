Les hele

Belegningsstein fra Askøy ga eneboligen på Hop et helt nytt uterom

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Fra tresko til betong

Nordmenn flest bruker mer og mer tid i egen hage, og produkter av betong er førstevalget for stadig flere. Dette er svært merkbart for NOBI Norsk Betongindustri AS som produserer kvalitetsprodukter av betong på fabrikken sin på Herdla på Askøy.

– Det er veldig hyggelig at stadig flere oppdager oss, og vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter, sier daglig leder Espen Mikalsen.

TREDJE GENERASJON: Espen Mikalsen, daglig leder for NOBI Norsk Betongindustri AS. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Espen er tredje generasjon i den tradisjonsrike familiebedriften farfaren hans startet sammen med brødrene sine i 1934. Den gang holdt bedriften til på Haugland litt lenger sør på Askøy, og drev da med noe helt annet enn betong: Trevarer og tømmer til boligbygging samt produksjon av tresko!

Tidlig på 60-tallet startet de så opp med betongproduksjon.

– Selv var jeg bare rundt åtte år første gang jeg hadde sommerjobb på fabrikken, sier Espen og minnes da han som liten kostet gulvet og stuet paller.

– Ja, jeg ble tidlig involvert. Jeg husker godt at jeg kjørte ned med formiddagsmat til far og farfar på trehjulsykkelen min, humrer nåværende daglig leder som overtok sjefsstolen i 1993.

Besøk nettbutikken til NOBI