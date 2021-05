ARBEIDSGLEDE OG SAMHOLD: Øyvind Tarlebø Bratshaug og Jørgen Myklestad Kristiansen poserer med saksene. For 30 år siden ble Miljøpatruljen stiftet og patruljen er fremdeles like viktig. BKK Les hele

Miljøpatruljen feirer 30 år med godt miljø

– Dette er en solskinnshistorie! Slik oppsummerer arbeidsleder i BKK Nett, Børge Sigurd Fiksdal, årene med Miljøpatruljen i BKK. Nå feirer de 30 år.

Da Miljøpatruljen ble etablert 2. mai 1991 som et tilrettelagt arbeidstilbud til en gruppe mennesker med særskilte behov og som ofte faller utenfor et normalt arbeidsliv, visste de nok ikke hvor viktig patruljen skulle bli. Nå er det 30 år siden oppstarten, og fremdeles møtes gjengen som startet det opp to ganger i året.

I Miljøpatruljen jobber Øyvind Tarlebø Bratshaug og Jørgen Myklestad Kristiansen. De blir ledet av motivator, gledesspreder og solide bauta Børge Sigurd Fiksdal i BKK Nett.

– Tilbudet til brukerne har i alle disse årene vært veldig fint. De får en jobb å komme til, de blir inkludert og kledd opp i arbeidstøy, og de er en del av BKK-familien.

Jeg vil påstå at Miljøpatruljen er en eneste lang solskinnshistorie, sier Børge Sigurd Fiksdal, som har vært arbeidsleder de siste 25 årene.

SLIPPER Å KJEDE SEG: Miljøpatruljen betyr mye for mange. Øyvind er glad han slipper å sitte hjemme og kjede seg.

Holder humøret oppe og anleggene ryddige

Hver morgen kl. 07.00 møtes Øyvind, Jørgen og Børge for å ta fatt på dagens arbeidsoppgaver. BKK Nett har transformatorstasjoner og nettstasjoner spredt over et stort geografisk område, og Miljøpatruljen sørger for at områdene rundt over 350 nettanlegg er ryddige og velstelte. I egen varebil har de alt utstyr som trengs. De fjerner søppel og ugress, klipper plen, kvister og beskjærer busker, og måker snø på vinterstid. I tillegg blir sluker og rister i bakken tømt hele året, slik at de ikke går tett.

Fra tilrettelagt arbeidsplass til gullklokke

I kjølvannet av HVPU-reformen på 80-tallet fikk den gang Bergen Lysverker henvendelse fra Bergen kommune om selskapet kunne etablere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med særskilte behov. 2. mai 1991 ble Miljøpatruljen etablert av engasjerte ledere som ønsket å gi denne gruppen mennesker en meningsfull arbeidshverdag.

– De første årene var Miljøpatruljen et kommunalt tiltak for personer med utviklingshemning. Etter en tid ble ansvaret overtatt av BKK Nett, og mange engasjerte ledere og kolleger i nettselskapet har i årenes løp bidratt, tilrettelagt og fulgt opp Miljøpatruljen. Det har vært en stabil gjeng som har jobbet i Miljøpatruljen, og to av medlemmene har fått gullklokke etter 25 års innsats, forteller Fiksdal.

Alle som har vært innom Miljøpatruljen kjenner det gode miljøet, og to ganger i året møtes de som jobber i Miljøpatruljen i dag, og de som har vært med tidligere, til en sosial tur. Da går praten livlig, og både gamle og nye historier blir delt.

– Dette betyr mye for det gode samholdet i Miljøpatruljen, avslutter Børge Sigurd Fiksdal.