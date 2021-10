Byggmester Harald Lund under renoveringen. Les hele

– En drøm å være med på

Lysthuset har stått på heia ved Risøbank i 115 år og bar preg av forfall. Takket være pengegaver fra blant andre Sparebanken Sør ble lysthuset totalrenovert – i grevens tid.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Dette har vært en drøm å få være med på! Vi er veldig takknemlige for at lysthuset endelig har kommet i stand igjen, sier Ulf Aanonsen, leder av Risøbank Interkommunale selskap (IKS).

Risøbank ble bygget i 1901 for Lord Edward Salvesen fra Edinburgh. Lorden ønsket et sommersted i Mandal, byen foreldrene hans kom fra. Det lille lysthuset ved Risøbank ble i sommer totalrenovert, etter at Lord Edward Salvesens skotske etterkommere donerte rundt 150 000 kroner til Risøbank IKS. I tillegg kom Sparebanken Sør på banen med en gave på 50 000 kroner.

– Sparebanken Sør stilte opp som vanlig og gav oss akkurat det vi trengte for å kunne gå i gang med renoveringen, sier Aanonsen.

Renoveringen var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskonservatoren og byggmester Harald Lund.

– Lysthuset har vært reparert flere ganger. Det står veldig værutsatt, og det var i svært dårlig forfatning. Harald Lund har gjort en formidabel jobb. Folk har vært fulle av skryt og lovord både under renoveringsarbeidet og når de har sett det ferdige resultater, skryter Aanonsen.



– Stiller alltid opp

Vedlikeholdet av det ærverdige sommerstedet er en kontinuerlig prosess. Da Risøbank ble overtatt av staten i 1971 ville myndighetene helst rive bygningene, men lokalbefolkningen protesterte høylytt.

– Risøbank er en stolthet for innbyggerne, og blir mye brukt både til selskaper og til rekreasjon, sier Aanonsen.

Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for vedlikehold, men Risøbank har også andre trofaste støttespillere i lokalmiljøet.

– Sparebanken Sør har alltid stilt opp for oss. Midlene vi får fra dem muliggjør viktige løft for Risøbank, sier Aanonsen.

For et par år siden mottok Risøbank en større pengegave, som de brukte til nye møbler til biblioteket i hovedhuset og til spisestuemøbler.

– Det er svært kostbart å vedlikeholde og holde Risøbank i stand, og alle midler vi får kommer godt med, sier Aanonsen.

Her kan du søke om pengestøtte

Lysthuset stod ferdig renovert i sommer. Les hele

– En institusjon

– Risøbank og lysthuset der er som en institusjon å regne i Mandal, og viktig å ta vare på. Dette er ærverdige gamle bygg og en stolthet for byen. Lysthuset er en liten, men viktig del av Risøbank, og når behovet for renovering var så stort ville vi gjerne bidra, sier Roy Møll, banksjef for Sparebanken Sør i Mandal.

Sparebanken Sør er landsdelens største bank, og har gitt gaver til lag, foreninger, idrett og kultur i snart 200 år. Det håper de å fortsette med i minst to hundre nye år.

– Vi eies av våre innskytere, og gjennom gaveordningen skal vi bidra til vekst og utvikling i lokalmiljøene der vi holder til. Gavene går til allmennyttige formål som skal kunne bety noe for mange, sier Møll.

Roy Møll, banksjef for Sparebanken Sør i Mandal Les hele

Avgjørende støtte

Sparebanken Sør i Mandal har blant annet gitt støtte til sykkelklubben, helsesportlaget, Laudal skytterlag, Lindesnes Pride, Øyslebø vel og kodeklubben. Banken har også en lang rekke faste sponsoravtaler med blant andre Buen kulturhus, Mandals Turnforening, MK og Holum idrettslag.

– Alle lag og foreninger som har prosjekter eller aktiviteter som kan glede fellesskapet, kan søke midler hos oss, sier banksjefen.

Tilbakemeldingene på gavene som blir gitt er svært gode.

– Vi hører ofte at gavene bidrar til utrolig mye for mange. Ikke sjelden får vi høre at støtten har vært nøkkelen for å gjennomføre arrangementer eller prosjekter, sier Møll.

Banken setter stor pris på å kunne bidra.

– Det betyr mye for oss å kunne være en positiv aktør i lokalsamfunnet. Det er et privilegium å kunne hjelpe frivillige til å gjennomføre aktiviteter til glede for små og store.