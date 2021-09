Kyrre Haugen Sydness som «Salieri» og Fredrik Høstaker som «Mozart». Les hele

Kampen mellom det middelmådige og det geniale

Det anspente forholdet mellom «Mozart» og hoffmusikeren «Salieri» eskalerer til en kamp bestående av sjalusi, makt og kunst - i Kildens høstforestilling «Amadeus».

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Vi håper vi kan gi publikummet her i Kristiansand en helt unik opplevelse, sier skuespiller Kyrre Haugen Sydness - som spiller rollen «Salieri».

Fra 17. september til 16. oktober er det klart for høstens store samproduksjon mellom Kilden Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Opera og Kilden Vokalensemble – nemlig musikkteaterforestillingen «Amadeus» av Peter Shaffer.

Med andre ord bidrar hele huset til storproduksjonen, som forteller den fiktive historien om siste del av Wolfgang Amadeus Mozarts korte liv - sett gjennom hoffkomponisten og rivalen Antonio Salieris øyne.

Sjalusi og makt

Kyrre Haugen Sydness som «Salieri» og Fredrik Høstaker som «Mozart» i forestillingen «Amadeus». Les hele

«Salieri vil være som Mozart, blir besatt av ham – og bestemmer seg for å ødelegge Mozart. Det blir en kamp mellom det middelmådige og det geniale, en kamp med store konsekvenser».

Slik beskriver Kilden det intense forholdet mellom hovedkarakterene. I tillegg til å ha et nært forhold til Peter Shaffers klassiske stykke «Amadeus», ble Haugen Sydness også tent av tanken på å spille i en forestilling akkompagnert av levende symfonimusikk.

– Da jeg fikk tilbudet om å gjeste Kilden som «Salieri» - med symfoniorkesteret, operakor og dyktige skuespillere - så var det en fantastisk mulighet til å returnere hit til Kristiansand. Jeg tenkte: «Dette vil jeg være med på», sier den erfarne skuespilleren.

Kyrre Haugen Sydness på Kilden i forbindelse med prøvene til «Amadeus». Les hele

Forener hele huset

«Amadeus» forener altså kunstformene skuespill, dans, operasang og musikk i Kilden - i tillegg til den gjennomførte scenografien og barokk-kostymene. På scenen står 24 musikere, 10 skuespillere, 8 sangere og 4 dansere i høstens storproduksjon i Kilden.

Frøydis Emilie Lind, operasjef i Kilden, beskriver forestillingen som en perfekt anledning til å samle hele huset. Les hele

– Denne forestillingen er den perfekte muligheten for oss til å samle huset, med teater, opera og symfonisk musikk på en gang! Dette er virkelig en samproduksjon siden vi har skuespillere, sangere, dansere og musikere på scenen – hvor alle er i kostyme, sier Frøydis Emilie Lind – operasjef i Kilden.

Et stort visuelt uttrykk

Kyrre Haugen Sydness som «Salieri» og Fredrik Høstaker som «Mozart». Les hele

Regissør Tomas Glans beskriver satsingen som en forestilling med et stort visuelt uttrykk - som tidløst tematiserer sjalusi, makt og ikke minst kunst. Samtidig som forestillingen er full av referanser til vår egen tid.

Visuelt sett er den utpregede barokkstilen en viktig rød tråd i «Amadeus» - takket være kostymedesigner og scenograf Katja Ebbel. Hun har sørget for at detaljene i forestillingen er på plass - alt fra de minste knappene i kostymene til scenografien i de storslagne ballsalene.

Med andre ord presenterer Kilden en gjennomført storsatsing i høst.

En rik kulturhøst

Men «Amadeus» er ikke det eneste spennende som skjer på Kilden i høst. Leder i Kilden Kultur, Daniel Stamnes, ser fram til å presentere høydepunkter på høstprogrammet.

– Det er gøy å kunne tilby disse artistene for publikum, som alle har hver sin trofaste fanskare - også her i sør. Det blir en stor bredde og variasjon i programmet, sier han fornøyd.

Her er noen av høydepunktene:

Sigvart Dagsland - 14. oktober

Sigvart Dagsland spiller på Kilden 14. oktober. Les hele

Etter to bejublete og tilnærmet utsolgte turneer med Bjørn Eidsvåg, er Sigvart Dagsland klar med en stor Norgesturnè denne høsten - hvor et av stoppene er Kilden 14. oktober.

– Med seg i bagasjen har han sitt lekne band samt nye, eldre og steingamle låter. En konsertopplevelse med Sigvart Dagsland er en unik begivenhet, og et møte med en artist som behersker publikumsrommet til fulle, skriver Kilden.

Kari Bremnes - 29. oktober

Kari Bremnes returnerer til Kilden 29. oktober. Les hele

Det blir turné i oktober for den folkekjære artisten Kari Bremnes og hennes trofaste band. 29. oktober er hun tilbake i Kilden - og det er ingen tvil om at artisten selv har savnet tilskuerne etter en vanskelig tid for kulturlivet.

– Særlig har møtene med folk vært et savn, sier hun, spontaniteten og frimodigheten og historiene vi deler. Sånt er jo stoff som sanger lages av! Men selv om det har det vært lite påfyll av menneskemøter live, er nye sanger underveis og blir med på turné. Sammen med de sangene vi henger med fremdeles, sier Bremnes.

Circus Absence - 30. oktober

Circus Absence inntar Kilden 30. oktober. Les hele

Kilden inviterer til en helt spesiell og ikke minst en spinnvill sirkusopplevelse i slutten av oktober.

– Absence Crew har tatt små og store publikummere med storm med sine energifylte og underholdene breakeshow. Nå har de slått seg sammen med koreograf Jo Strømgren, som er kjent for sine oppfinnsomme og ofte komiske danseforestillinger, beskriver Kilden.

Angelique Kidjo - 19. november

Afrikas superstjerne Angelique Kidjo returnerer til Kilden. Les hele

Afrikas superstjerne Angelique Kidjo returnerer til Kildens konsertsal igjen. Da Kidjo og bandet hennes besøkte Kilden i 2016 spilte hun for full sal til stor applaus fra tilskuerne.

– Det var megafest i konsertsalen. Det var ikke et menneske som satt stille, sier Stamnes.

Nå returnerer hun til Sørlandet igjen med den ferske plata «Celia» i bagasjen. Musikken er en unik blanding av hennes vestafrikanske opphav, kombinert med funk, jazz, soul og latinomusikk.

Det er altså ingen tvil om at høstprogrammet blir både variert og spennende. Hele programmet kan leses på Kilden.com.