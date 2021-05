Les hele

Elena ønsket seg langt hår. Slik fikk hun det.

– Jeg prøvde virkelig alt, men så langt hår som jeg har nå, har jeg ikke hatt på fire år, sier Elena Ighanian (23).

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Elena gir æren til kosttilskuddet Hair Luxious, som hun har brukt i snart et år. De rundt 3000 følgerne hennes på Instagram har også merket seg forandringen, og i et av de siste innleggene er det flere som kommenterer at håret hennes aldri har sett finere ut.

– Jeg er helt overbevist om at det skyldes Hair Luxious. Jeg er kjempefornøyd! sier hun og fortsetter:

– Jeg har prøvd å få langt hår i flere år – uten hell, selv om jeg har gjort alle de riktige tingene. Jeg har unngått varmebehandling og sterke kjemikalier, og jeg bruker nesten aldri strikk. I tillegg har jeg gått til frisør hver tredje måned for å pleie håret. Før jeg begynte med Hair Luxious slet jeg likevel med tørt hår som aldri ble langt. Jeg elsker glattfønet hår, så det har vært trist, sier Elena.

Elena Ighanian jobber i klesbutikken Brandy Melville i Bogstadveien i Oslo, men har en bachelor i pedagogikk og ønsker seg jobb som miljøterapeut eller i en omsorgsbolig. Les hele

Endelig en løsning som virker

Elena har prøvd kurer, produkter og alle tips som skal gi glansfullt hår. Da hun så en reklame for Hair Luxious i sosiale medier, fanget den interessen hennes.

Hair Luxious finnes både til han og til henne. Produktet selges i salonger over hele landet, i tillegg til Ditt Apotek, Vitusapotek og på goodforme.no. Les hele

– Jeg klikket meg inn for å lese anmeldelsene, og det var flere som fortalte om de samme utfordringene som jeg hadde. De fortalte at de hadde fått sterkere og lenger hår av kosttilskuddet. Jeg bestemte meg for å prøve, sier Elena.

Hun hadde også lest at hun burde være tålmodig, og hun så først forandringen etter tre måneders bruk.

Les mer om hvordan Hair Luxious virker her.

– Det tok litt tid før jeg så at håret var lengre og sterkere, men da jeg først merket det ble det veldig tydelig. Også for andre, sier Elena, som i dag får mange kommentarer om hvor sunt og fint hår hun har. Det bidrar til at hun synes Hair Luxious er en god investering i velvære.

– Jeg vil heller ha en bra hårdag enn at sminken er perfekt, for å si det sånn. Hvis håret er bra, så er alt bra!

Elena er veganer, og legger vekt på at ingrediensene i Hair Luxious er veganske, kjente og vitenskapelig testet. Les hele

Lønnsom investering

Kosttilskuddet er satt sammen for å gi gunstig effekt til håret, og består av 25 veganske vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter.

– Jeg synes prisen er vel verdt det. Før brukte jeg mange produkter for å unngå skadet hår, det har jeg brukt mindre penger på i det siste. Dessuten farger jeg håret jevnlig, som kan gi ekstra slitasje, men nå ser håret fint ut etter farging også.

Vil du vite mer om Hair Luxious? Les mer her og få et introduksjonstilbud.

Elena forteller at noe av det beste med Hair Luxious for henne, er at hun tør å bruke føner igjen:

– Jeg har kjøpt en varmluftbørste, og det er så deilig å endelig kunne bruke den uten å være redd for at håret brekker, eller ser tørt og slitt ut. Jeg elsker hvordan håret ser ut når det er fønet!

LENGRE VIPPER: Etter å ha brukt hårvitaminet Hair Luxious har Elena fått det lange håret hun ønsket seg. Selv øyevippene er lengre, forteller hun. Les hele Les hele

Lange negler og tette vipper

Selv om hår, sminke og klær er viktig for Elenas velvære, liker hun ikke å bruke altfor mye tid på det.

– At håret har mye å si for helhetsinntrykket betyr ikke at jeg bruker veldig mye tid på å style det. For meg er det viktigst at det ser sunt ut, og at fargen er fresh. En perfekt styling er ikke meg, jeg liker det avslappet og naturlig.

– Jeg er hos frisør hver tredje måned for å freshe opp fargen, men jeg klipper det ikke. Det hender jeg får lyst på en forandring og klipper lugg, men så angrer jeg fordi det krever mer styling og lar det vokse ut igjen, ler Elena. Les hele

Det norske selskapet Good for Me som har utviklet Hair Luxious, understreker også at kosttilskuddet ikke kan erstatte et balansert kosthold, som er nødvendig for å opprettholde både god helse og et slitesterkt, sunt hår. Hair Luxious kan imidlertid hjelpe kundene med å tette eventuelle hull. Elena har merket den ønskede virkningen, men også noen velkomne «bivirkninger»:

– Både neglene og øyevippene er blitt sterkere og lengre. Jeg har aldri før hatt så lange, tette vipper. Jeg digger det!

Facts Hair Luxious Multivitamin som består av 25 veganske vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter som er satt sammen for å gi gunstig effekt på håret. Dette er noen av virkestoffene:

Biotin: Bidrar til normal hårvekst.

Kobber: Bidrar til normal pigmentering av hud og hår.

Selen og sink: Vedlikeholder håret.

Anbefalt av flere av Norges fremste frisører.

Ikke testet på dyr.

Vegansk.

Ingen kjente bivirkninger.

Fritt for allergener.

Selges hos apotek

Frode Hundseth, COO i Good For Me. Les hele

Hair Luxious har ingen kjente bivirkninger og er vegansk. Produktet er fritt for allergener, og ikke testet på dyr. Hair Luxious kan kjøpes i Good For Me sin egen nettbutikk, hos Ditt Apotek eller hos Vitusapotek.

– Hair Luxious kan være et godt alternativ i en travel hverdag hvis man ikke klarer å spise alle de næringsstoffene som håret – og kroppen – ellers kan dra nytte av, i løpet av en dag, sier Frode Hundseth, COO i Good For Me.

Gjør som tusenvis av andre og prøv Hair Luxious. Nå får du 40% rabatt.