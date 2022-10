– Viktig å møte de etterlatte der de er

Flere dødsfall i nær familie gjorde at livet tok en ny vending. Nå har Gry Leiknes det hun selv mener er verdens mest verdifulle jobb.

– Jeg kom inn i dette yrket med livet som erfaring, og jeg er stolt av å ha en meningsfull jobb som virkelig kan gjøre en forskjell i folks liv, sier hun.

Døden kan komme brått, den kan komme uventet, men de fleste av oss går ut av tiden etter lange og meningsfulle liv. Sorgen melder seg likevel. Og savnet. Det er tungt for de som blir igjen.

Man er i sorg. Da er det ekstra viktig å bli møtt med trygghet og respekt. Når noen dør, vil man ikke bruke energi på å planlegge. Man trenger noen å stole på. Noen som strekker seg for å få til gode, ukompliserte løsninger som tar hensyn til den avdødes ønsker og de etterlattes behov.

Hjelp til å sortere tankene

Alt dette vet gravferdskonsulentene i Koba Christensen. Gry Leiknes deler gjerne sine tanker om både døden og sin egen rolle i møtet med mennesker i sorg.

Hva gjorde at du ville bli gravferdskonsulent?

– Jeg opplevde selv flere nære dødsfall i løpet av kort tid, både oldeforeldre, besteforeldre og nære venner. Da jeg i tillegg mistet min svigerinne og bror – to så unge og nære familiemedlemmer – det gjør noe med deg. Ikke barer der og da, men for resten av livet, sier hun.

Gryr forteller at svigerinnen var kreftsyk i mange år. De var forberedt, men likevel havner man i et slags vakuum når døden inntreffer.

– Gravferdskonsulenten møtte oss med en behagelig ro og et slags glimt i øyet. Det gjør godt når det kaos i ditt eget hode. Da trenger man hjelp til å sortere tankene.

– Da broren min tok sitt eget liv var det brått, uventet og vanskelig. Vi hadde ingen tid til å forberede oss på det som skulle skje, og det var under ett år siden min svigerinne hadde gått bort, forteller Gry.

En jobb som betydde noe for andre

Kanskje det er viktig, spesielt når man mister noen til selvmord, å møte andre etterlatte med lik erfaring.

– Gravferdskonsulenten som møtte oss, var viktig i min sorgprosess. Det var da jeg innså hvor vesentlig det er å kunne hjelpe folk videre. Jeg ønsket en jobb som betydde noe for andre. Det er givende å se at folk finner ro.

– Jeg tror at det er en fordel for en gravferdskonsulent å ha opplevd litt, at de etterlatte kanskje lettere kan forholde seg til noen med samme erfaring. Det ville vært rart å være gravferdskonsulent og aldri å ha opplevd døden.

Gry beskriver en arbeidshverdag med mange store inntrykk. Hun ser hvordan alle mobiliserer for å hjelpe noen i sorg:

– Det gjør inntrykk å se hvilke evner vi mennesker har til å omstille oss i den sorgen vi står i. Vi er virkelig på bunn når vi mister noen vi er glad i, likevel klarer vi å brette opp ermene og komme oss gjennom det. Det føles godt å kunne hjelpe andre mennesker gjennom denne prosessen.

I min begravelse skal vi prise livet og minnene vi har hatt sammen. Det skal være latter, mimring og god musikk.

Gry Leiknes

Til tider kan det være ganske tøft å jobbe med døden, forteller Gry. Hun kommer tett innpå familien som er berørt og møter alle typer mennesker og fortvilelsen deres.

– Jeg får også en påminnelse om hvor sårbart livet er. Det går inn på meg, jeg er opptatt av å lytte og jeg føler med de pårørende i sorgen. Samtidig er det fantastisk givende å få være med på å gjøre gravferden god for de etterlatte. Jeg får være med å stelle den avdøde, kjøre til vedkommendes siste hvilested og hjelpe de etterlatte å finne ro.

– Mange kommer gjerne inn i et begravelsesbyrå med en følelse av at det er uoverkommelig å skulle organisere alt, samtidig som man står midt i sorgen. Vi gravferdskonsulenter hjelper med å sette ting i system, slik at de etterlatte kan føle seg trygge på at det blir en fin seremoni.

Gry kjente at hun hadde valgt riktig jobb fra første dag:

– Jeg var med på syning, arbeidet rundt syningen, og selve seremonien. Det var da jeg ble sikker på at jeg hadde valgt riktig jobb. Jeg fikk treffe alle de etterlatte og møte dem i kirken før begravelsen. Det var en fantastisk opplevelse å se den profesjonelle siden av en gravferd.

– I kirken var det fint å oppleve følelsene, musikken, oppriktigheten blant kollegaene og ønsket om å gjøre det til en vellykket og verdig gravferd. Ikke minst var det godt å oppleve hvor glad og lettet de etterlatte var over at seremonien ble så fin. Musikken rørte oss alle, og det var da jeg fikk erfare hvor mye musikken faktisk har å si i en begravelse. Jeg sto bakerst i kirken og kunne se at roen senket seg, at de pårørende fikk et holdepunkt i sorgen.

– Dette året som Gry har vært gravferdskonsulent har bydd på mange opplevelser:

– Det er gripende å være til stede ved en syning, å se ektefellen gi sin partner en siste klem, kanskje også legge noe i kisten, for eksempel et bilde. Det er et høytidelig oppdrag å få være med å svøpe den døde.

I alle disse situasjonene opplever jeg at de etterlatte setter pris på jobben jeg gjør. Det oppleves vesentlig.

Snakke om døden

Jobben har gjort at Gry er blitt mer bevisst på hvor viktig det er å snakke om hvilke ønsker man har for sin egen gravferd. Hun har erfaring med at det er til hjelp for mange familier å kjenne til, og å kunne innfri, den avdødes ønsker.

– I min begravelse skal vi prise livet og minnene vi har hatt sammen, sier hun.

– Det skal være latter, mimring og god musikk.

Hjelp til en god samtale

Gry påpeker at mange av oss har et mer distansert forhold til døden nå enn i tidligere tider da flere døde hjemme. Men når livet skal oppsummeres, så er det én ting som står igjen som det viktigste: Relasjonene til våre nærmeste. Partnere. Foreldre. Barn.

Noen sitter dessverre igjen med ting de gjerne skulle ha fortalt – men det ble for sent.

Som en hjelp til en samtale rundt gravferden, har gravferdsbyrået Koba Christensen, i samarbeid med psykolog, utarbeidet et sett snakkekort

Snakkekortene inneholder ulike spørsmål som kan gjøre det lettere å ta den vanskelige, men også gode og meningsfulle samtalen.

Den blå kisten

Arne Braathen (80) er en av dem som syntes det var vanskelig å ta samtalen med sin syke kone, Grete, om døden og begravelsen. Hva skulle han si? Og hvordan? Dette er Arnes historie:

Fra han fikk øye på Grete som 17 åring, var hun kvinnen i Arnes liv. Ekteparet hadde snakket litt om døden i løpet av livet.

– Jeg husker en dag for noen år siden da vi var ute og gikk tur, og så passerte vi et begravelsesbyrå. Inni der sto det en blåmalt kiste. Kona mi, som alltid gikk litt raskere enn meg, utbrøt: “Så flott den var! Det er jo min blåfarge!” mimrer Braathen.

Grete døde ti over halv to på natten.

– Det første jeg gjorde morgenen etter var å dra til malingsbutikken og plukke ut den riktige blåfargen. Deretter kjørte jeg til begravelsesbyrået, parkerte fargeprøvene på bordet og sa “Sånn kiste må hun ha”, forteller Braathen.

“Jeg kan dø i morra, jeg”

De siste tre månedene lå Grete i sykehusseng midt i stua.

– Jeg lurte fælt på hvordan jeg skulle spørre kona om hvordan hun ville at begravelsen hennes skulle være, sier Braathen.

En dag kom de inn på temaet.

– Jeg sa til henne: “Du, Grete, du kan jo bli enke. Jeg kan dø i morra jeg”. “Det har jeg ikke tenkt på”, svarte hun. “Jeg har bestemt meg for hvordan jeg vil ha det”, sa Arne. “Det der har jeg også tenkt på”, sa hun.

Så pekte Grete på en skuff i stua, og Braathen åpnet skuffen. Der lå det et program til en begravelse de hadde vært i tidligere. Grete ønsket en lignende begravelse som den.

Arne setter stor pris på at begravelsesbyrået var så lydhøre overfor hans og Gretes ønsker.

Til våren

Under begravelsen insisterte Arne Braathen på å stå på kirketrappen og ta imot alle som kom, før begravelsen startet.

– Jeg ville heller det enn å få kondolanser etterpå, sier Braathen.

Da klokken nærmet seg 10, vinket gravferdskonsulenten til Arne, og sa “Nå begynner det snart”. Ute var våren i ferd med å springe ut. Inne var kirkerommet fylt opp med nære og kjære.

– Så gikk jeg sakte oppover langs hele midtgangen alene og stoppet ved kisten. Her tok jeg et ærbødig bukk i fire-fem sekunder. Deretter spilte de “Til våren” av Grieg.