Fotografens beste råd for å få boligen din til å skinne

Gode bilder er ofte helt avgjørende for salgssummen. Ikke bare presenterer de boligen; de skal også gjøre folk i stand til å se for seg hvordan de selv kan få det der.

– Gode bilder er noe mange overser når de skal selge bolig, sier Nicolai Sundbye, eiendomsmegler i PrivatMegleren.

Faktisk er det så viktig at PrivatMegleren ber om eksklusivitet hos de beste fotografene. En av dem er fotograf Espen Wilhelmsen.

De viktige bildene

Wilhelmsen har tatt bilder for PrivatMegleren siden 2014 og har opparbeidet seg en unik erfaring når det gjelder hva som kreves for å skape det perfekte bildet.

– Vi skal presentere noe av det kjæreste folk eier. Det er viktig å fange de gode verdiene ved boligen slik at den kan presenteres fra sin beste side, forteller fotografen som alltid ønsker å overgå forventningene.

Wilhelmsen har en klar formening om hva som gir gode inntrykk.

– Du vil ikke føle at du er i noen andre sitt hjem. Bildene skal gjøre deg i stand til å se for deg hvordan du selv kan få det i denne boligen.

Lytt til megler

Wilhelmsen mener det viktigste er å lytte til meglerens råd, om det gjelder maling, bruk av kveldsfoto eller boligstylist.

– Det er når selger, megler og fotograf jobber godt sammen at vi blir i stand til å skape det beste resultatet for boligselger.

PrivatMegleren har et svært bevisst forhold til hvordan en bolig skal presenteres, og gode bilder er naturlig nok en svært viktig del av dette.

– PrivatMegleren skal tilby boligsalg av første klasse, og da er det viktig at bildene også reflekterer dette, forteller fotografen.

Det er en kunst

Det er boligannonsen som trekker interessenter på visning. Flere interessenter betyr gjerne flere budgivere og høyere salgssum. Dermed blir gode bilder helt avgjørende for sluttresultatet.

– Vi er kjent for gode bilder og strekker oss langt for å passe på at det forblir slik. Derfor har vi faste rutiner som skal sikre gode forberedelser av boligene, men den viktigste ingrediensen er uten tvil fotografen, sier eiendomsmegler Nicolai Sundbye og legger til:

– Man kan gjerne tro at alle kan bli en dyktig boligfotograf, men slik er det ikke. Det er en kunst å vite hvilke vinkel du skal velge og å se hva som bør være med i et bilde. Enten så ser du det, eller så ser du det ikke. Skal vi ha de mest fornøyde kundene, må vi også ha de beste fotografene.

I 2020 svarte ni av ti som solgte bolig gjennom PrivatMegleren at de også vil benytte dem neste gang de skal selge.