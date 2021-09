Mange tenker ikke over de store økonomiske fordelene om du kjøper bolig med utleiedel. Det forteller Christer R. Vikebø, partner og megler i PrivatMegleren.

Det er mye å tenke på når det skal kjøpes bolig. Ikke minst skal beliggenheten helst være perfekt.

– Nærhet til barnehage, skole, butikk og buss er ofte viktige hensyn, forteller Vikebø.

– Det er mange om beinet i mellomsjiktet. Her kan en del gjøre smart i å gå litt opp i pris og se etter bolig med utleie, mener det erfarne megleren.

Et område som har «alt»

Huset i Olinestien ligger fritt til på en høyde ved enden av en blindvei.

– Dette er et nabolag som passer ypperlig for barnefamilier, og det er et område det er lett å bli glad i, sier megler Vikebø.

At det er et barnevennlig område, gjenspeiles også i et høyt antall barnefamilier i nabolaget. Ifølge selger av huset sier besøkende at «det er som å komme inn i Bakkebygrenda» når de trer inn i den koselige gaten.

HYGGELIG OMRÅDE: I Olinestien er det et høyt antall barnefamilier og kort vei til lekeplassen.

– Det finnes mange flotte lekeplasser i nærområdet, hvorav den nærmeste ligger i nabolagets fellesområde. Videre er veien kort til flotte turområder.

Av mer praktisk betydning kan det nevnes at bussholdeplass ligger ett minutt fra boligen – og at veien er kort både til bykjernen, samt shoppingmulighet med sentre som Åsane senter og Horisont.

Men det er ikke bare beliggenheten som gjør huset i Olinestien attraktivt. Det har også en godkjent utleiedel.

Facts Olinestien 10, 5039 Bergen Boligtype: Enebolig Eieform: Eier (Selveier) Soverom: 5 Primærrom: 190 m² Bruksareal: 203 m² Bruttoareal: 222 m² Tomteareal: 226 m² (Eiet) Byggeår: 1997

MODERNE KJØKKEN: Kjøkkenet er av typen Norema og har flere integrerte hvitevarer.

God økonomi

Ikke alle har tenkt over hvor nyttig en utleiedel kan være for økonomien. En ekstra inntekt kan faktisk medføre at boliger som egentlig ikke var oppnåelig likevel er godt innenfor budsjett.

– Selger har frem til nå leid ut leiligheten for 12 000 kroner per måned, eksklusive strøm.

Megleren tror mange går glipp av boligdrømmen ved å ikke vurdere bolig med utleie.

– Slik renten er i dag og at den kan bindes på lave nivå, vil tolv tusen skattefrie kroner være et svært godt bidrag til økonomien. Kjøper man et mindre og rimeligere hus uten utleie, vil man nok i de fleste tilfeller komme dårligere ut av det økonomisk.



LUNT OG MODERNE: Badet fremstår som delikat og lunt.

Et hus å vokse i

Boligen har en praktisk planløsning hvor hoveddelen blant annet inneholder tre soverom, et kontor, vaskerom, bad og toalett. Det romslige kjøkkenet ligger like ved stuen, hvor det er utgang til kveldssol og utsikt.

– Midtsommer kommer morgensolen på den lille balkongen på sørsiden av huset, mens den går ned rundt klokken elleve på terrassen på husets fremside, forteller Vikebø.

HYGGELIG NABOLAG: Området har en fellesareal der nabolaget har hyggelige sammenkomster.

En annen fordel med boligen er at den kan «vokse» sammen med familien.

– Dagens eier leide ut leiligheten nede mens barna var små. Da behovet for større plass meldte seg, bygget de inn utleieleiligheten og fikk ekstra stue, soverom og bad.

Men nå har barna blitt store og har flyttet ut, og leiligheten er omgjort til utleie igjen.

– Boligen er stor for to, så dagens eier har tenkt at huset fortjener en ny familie. De vil nok savne det gode nabolaget, hvor naboene samles rundt grillen i fellesarealet om sommeren eller tenner julegran i førjulstid.