Disse studentene er svært ettertraktet på jobbmarkedet

Næringslivet jakter nyutdannede med kompetanse på klima, bærekraft og miljø. Det er gode nyheter for studentene Anders og Yva, som sier de har «den beste tiden i livet» ved NMBU.

– Timingen for det grønne skiftet kunne ikke vært bedre, mener NMBU-studentene Anders Walberg Nilsen (22) og Yva Sandvik (24). De er snart ferdigutdannede sivilingeniører og føler seg trygge på at vitnemålet fra «det grønne universitet» i Ås utenfor Oslo vil tale til deres fordel når de snart skal ut i arbeidslivet for fullt.

– Bærekraftprofilen til NMBU er unik og gjør at vi skiller oss ut i jobbsøkerbunken, mener Yva.

– Jeg har allerede merket at kompetanse om innovasjon og bærekraftsutvikling blir tatt godt imot på jobbintervjuer, supplerer Anders, som har hatt relevante sommerjobber helt siden andreåret på studiet.

– Mange studenter vet at de har en relevant jobb å gå til mange måneder før masteren er levert, sier Siri Løyning (23). Hun tok mastergrad i geomatikk våren 2020, og kan fortelle at alle i klassen fikk jobb før sommeren var omme. Selv jobber hun som overingeniør i Kartverket.

FREMTIDSRETTET: På NMBU utvikler sivilingeniør-studentene Anders Nilsen og Yva Sandvik «grønn kompetanse» som blir ettertraktet i morgendagens jobbmarkedet.

Facts Kort fortalt om NMBU: NMBU har 6000 studenter, 1800 ansatte, 64 studieprogram.

Ved NMBU kan du studere realfag og teknologi og bli sivilingeniør innenfor en rekke fag: Anvendt robotikk, byggeteknikk og arkitektur, datavitenskap, geomatikk, industriell økonomi, maskin-, prosess- og produktutvikling, miljøfysikk og fornybar energi, vann- og miljøteknikk. Finn ditt studieprogram her

Fremtidig teknologileder

Anders Walberg Nilsen har «alltid» visst at han skulle bli ingeniør, men har også vært interessert i lederskap og økonomi. Da han fant ut at NMBU hadde et masterprogram i industriell økonomi, var han aldri i tvil.

– Linjen befinner seg helt i skjæringspunktet mellom realfag og økonomi. Du velger både en sivilingeniør-spesialisering og en siviløkonom-spesialisering, forklarer Anders, som selv har gått for konstruksjonsteknikk og innovasjon.

Han ser for seg en fremtid som teknologileder, men forteller at veien blir til mens han går.

PERFEKT KOMBINASJON: Anders Walberg Nilsen fant drømmeutdanningen på NMBU, et masterprogram i skjæringspunktet mellom realfag og økonomi

– Jobbmulighetene er veldig gode, og spennet er bredt, noe jeg har erfart gjennom sommerjobbene mine. Blant annet har jeg vært byggeleder med ansvar for 20 medarbeidere, og jeg har vært på lab og forsket på miljøvennlig betong.

Les også: Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg.

– Bør være enkelt å få relevant jobb

Etter å ha fullført en bachelorgrad i bioteknologi ved NMBU, gikk Yva Sandvik metodisk til verks da hun skulle velge masterprogram ved samme universitet. Hun hadde tre krav til studiet:

Det skulle være enkelt å få en relevant jobb etter masteren.

Et yrke som ikke vil bli erstattet på grunn av digitalisering.

Studiet måtte være anvendelig, og kunne brukes i flere bransjer.

Studiet som oppfylte samtlige krav? Masterprogrammet i datavitenskap, som i 2019 ble kåret til Norges beste masterprogram innen informasjons- og datateknologi.

– Jeg vet jo ikke helt nøyaktig hva jeg ønsker å jobbe med, så det er betryggende at jeg har flere bein å stå på. I tillegg hadde jeg bioinformatikk som retning i bachelorstudiet, og det vekket en gryende interesse for programmering og statistikk, forteller hun.

TENKER FREMOVER: – Det var viktig for meg å velge et masterprogram som er fremtidsrettet, sier Yva Sandvik.

Kravene til studiekvalitet og jobbmuligheter er i aller høyeste grad ivaretatt, men Yva røper at det også er en fjerde grunn til at hun valgte å fortsette studentlivet i nettopp ved NMBU.

– Studentmiljøet! Campus, kollektivet mitt, foreningene og hele stemningen her. Jeg følte meg rett og slett ikke ferdig med NMBU etter bacheloren, moroa hadde jo knapt begynt.

Campus i særklasse

Ærverdige bygninger, et mylder av studentforeninger og merkverdige tradisjoner. Universitetet i Ås er rett og slett et helt eget samfunn – en liten halvtime med tog fra hovedstaden.

– Der er Norges Oxford! roper pappa hver gang han ser skolen. Jeg er i grunnen enig; det er utrolig sjarmerende her, sier Yva. Hun synes likevel at det sosiale er aller best.

– Etter bare noen dager som student har du et helt nettverk av nye venner. Nesten alle bor på campus, og det blir utrolig sosialt. Det er også mange ulike foreninger du kan være med i, forteller 24-åringen, som selv er medlem i Norges eldste kvinnelige studentforening, Foreningen Hunkatten.

Bla i karusellen under for å se flere bilder fra NMBU:

STORSLÅTT: Bygningene på NMBU er inspirert av gammel, britisk byggestil.

– Alle sier at studietiden er den beste tiden i livet. Etter fire år i Ås kan jeg skrive under på at det er sant! sier Anders.

Han er imidlertid ikke helt enig i Oxford-beskrivelsen til sin medstudent. Selv var han på utveksling til Berkeley (University of California) i fjor, og kjente seg straks som hjemme.

– Jeg tør å påstå at dette er det nærmeste du kommer det amerikanske collegelivet i Norge. Alle kameratene mine bor i studentbyen «Pentagon» og er kun en heistur unna om jeg vil finne på noe. Det er rett og slett umulig å kjede seg her, konkluderer han.