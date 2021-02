Olaf Grødem Les hele

Her blir hele søskenflokken døpt samtidig

– Vi fikk ha hele kirken for oss selv og kunne løpe overalt. Og så fikk vi tenne lys! forteller Maria (6). Sammen med søsknene Sara (8) og Noa (4) fikk hun en helt spesiell barnedåp - som de selv husker.

Vanligvis forbinder vi dåp med små babyer, søndagsgudstjeneste og hele menigheten til stede. Men i Tjensvoll kirke i Stavanger ble det meste annerledes denne søndagen i januar. Alle de tre søsknene Sara (8), Maria (6) og Noa (4) Slenes Andersen gikk selv frem til døpefonten, og de ble døpt på samme dag. I kirken var bare ti personer til stede, mens faddere, familie og venner fulgte med via dataskjermen.

– Sara fikk helle vann i døpefonten og Noa fikk kjenne på vannet. Jeg holdt Maria i armene mine, og det kjentes nok trygt, forteller mamma Silvia Slenes Andersen.

– Vi så tante og onkel på Teams, og venninnen min Sina også, sier Sara begeistret.

FIKSER SELV: Sara heller vann i døpefonten mens lillebror Noa følger interessert med. Olaf Grødem Les hele

– Sara og jeg fikk hver vår bamse, og Noa fikk en dinosaur som vokste og ble myk da han la den i vann! Han hadde bursdag den dagen også, så det var gøy, forteller seksåringen.

– En annen gave var at vi fikk tegnet et kors på oss, og det er akkurat som en klem det ikke går an å vaske bort, forklarer Sara.

Foreldrene, Silvia og Morten, har tidligere vært aktive i en frimenighet. Det var derfor naturlig med barnevelsignelse og voksendåp da de fikk barn. Men da de for to år siden flyttet til Stavanger, fikk de raskt tilhørighet til Den norske kirke.

– Vi begynte å tenke på å døpe barna, slik at de kunne få et enda nærere forhold til kirken, sier de.

GOD OPPLEVELSE: Noa og Sara fikk tenne hvert sitt lys under dåpen. Olaf Grødem Les hele

Alle som er døpt i Den norske kirke, kan velge konfirmasjon i kirken når den tid kommer. Er man ikke døpt, er det fullt mulig å være med i konfirmasjonstiden og døpes som tenåring før selve konfirmasjonsdagen.

– Så kom coronaen, og vi lurte på hva vi skulle gjøre. Jeg snakket med Cecilie, som er prest, og luftet det med henne. «Det fikser vi», svarte Cecilie. Det føltes bare så lett og naturlig, forteller Silvia.

Løsningen ble altså en fellesdåp for alle tre barna, med de andre inviterte på Teams.

– Skjermen var plassert slik at faddere, foreldre og venner fikk se og delta i både gudstjenesten og sangen. Det fungerte overraskende bra, sier Morten og Silvia.

Det at bare familien var tilstede, gjorde det mindre stressende, mener de. At barna var eldre enn det enn de fleste som blir barnedøpt, var heller ingen ulempe.

– Det opplevdes nært og fint at barna skjønte hva som skjedde. Det blir et minne som vi – og de – vil ha med seg hele livet, sier foreldrene.

Facts Fakta om dåp i Den norske I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Fordi man må være døpt for å konfirmere seg i kirken, fører konfirmasjonstiden hvert år til at mange unge ønsker dåp. Voksendåp blir stadig vanligere.

Foregår som oftest i den kirken der den som skal bli døpt bor. Men ønsker du å ha dåpen et annet sted, er ikke det noe problem. Da tar du bare direkte kontakt med den kirken du ønsker å ha dåp i.

Informasjon om dåpen og dåpsdagen avklares vanligvis med presten som skal døpe. De fleste har også en dåpssamtale i kirken i forkant.

Dåpen gir medlemsskap i Den norske kirke. Fra medlemmene er 15 år kan de delta i kirkelige valg, som skjer hvert fjerde år.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dåp.

Alle er velkomne

Prest Cecilie Bakkene Pedersen liker å kalle dåpen for «tre håndfuller vann med nåde». Hun ble både glad og begeistret da hun ble spurt om å døpe de tre søsknene.

– Det fineste jeg gjør som prest er å døpe mennesker. Når korset tegnes over den som døpes, er det symbolet på at vi er Guds barn. Den gaven er med oss hele livet, sier presten. Hun forteller at grunnene for å velge dåp er veldig varierte. Noen ganger får hun også henvendelser fra folk som ønsker anonymitet.

– Det er ikke alle som ønsker en klassisk dåp i forbindelse med søndagsgudstjenesten. Andre har ikke fått somlet seg til å døpe førstemann før den neste er født, og ønsker kanskje å døpe to samtidig. Uansett er det helt greit, sier hun.

Flere steder er «drop in»-dåp blitt et tilbud når det ikke er corona-restriksjoner. Presten er opptatt av at dåpen kan gjøres enkel, og at det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med kirken nærmest deg.

BURSDAGSGUTT: Noa fylte fire år på dåpsdagen, og får her velsignelsen av Cecilie Bakkene Pedersen. Olaf Grødem Les hele

– Det viktigste er at dåpen skal føles riktig for den enkelte, sier hun.

Noen dager før trippeldåpen kom Sara, Maria og Noa sammen med foreldrene til en dåpssamtale i kirken. Barna kunne løpe rundt, gjøre seg kjent, ta på alt de ville og stille spørsmål. Foreldrene, som kom rett fra jobb, fikk hvile seg i kirkerommet. De tente lys ved lysgloben og ba en bønn sammen.

– Det var et stort øyeblikk for meg da Sara, den eldste av søsknene, fortsatte på bønnen etter at jeg var ferdig, forteller presten.