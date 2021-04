I over 14 år har Bjørn Tore Vigdel solgt boligdrømmer. Nå starter han på neste eventyr i PrivatMegleren sin neste satsing i Stavanger.

I begynnelsen av juni står de nye lokalene til PrivatMegleren klare i Madlaveien. Sammen med Vigdel vil Erlend Haglund og Trym Bottolfs møte deg når PrivatMegleren Galleri åpner dørene for første gang. Da vil det tidligere Kunstgalleriet fremstå i ny drakt. Vigdel forteller at han gleder seg til åpningen.

– Det er kjekt å være med på starten av noe nytt, sier eiendomsmegleren.

Solabuen har jobbet alle sine år som megler i PrivatMegleren og kunne ikke tenke seg å arbeide et annet sted.

– Da jeg gikk ut av skolen i 2007 var jeg ikke i tvil om hvor jeg ville søke. Jeg søkte målbevisst kun hos PrivatMegleren, forteller Vigdel.

Og jobben fikk han. I dag er han blant de tre meglerne med best kundetilfredshet i hele PrivatMegler-kjeden.

Fra byggebransje til eiendomsmegling

Smaken på eiendomsmegling fikk han tidlig. Faren er byggeleder og jobber i byggebransjen, og som ungdom hadde Vigdel deltidsjobb i samme bransje i ti år.

– Jeg liker å ha en variert arbeidshverdag og være sosial, dermed er eiendomsmegling midt i blinken for meg, sier Vigdel.

Han forteller at PrivatMegleren talte til ham på en måte ingen andre kunne sammenligne seg med. Nå som han har jobbet i kjeden i 14 år har han verdiene til PrivatMegleren i ryggmargen.

– Vi legger virkelig sjel i hvert ett salg.

– Presentasjonen til PrivatMegleren er veldig eksklusiv og vi legger alltid til det lille ekstra. I tillegg ligger det mye hardt arbeid bak for å presentere boligen på best mulig måte og få flest mulig interessenter, legger han til.

Anbefales videre

PrivatMegleren er en av Norges største meglerkjeder. For å kåre meglerne med høyest kundetilfredshet sendes spørreundersøkelser til både boligselgere- og kjøpere av hver megler.

– Dette gjør kjeden for å kvalitetssikre leveransen til meglerne. Det å havne i toppen av denne kåringen er stort. Jeg blir både stolt og ydmyk over at det harde arbeidet blir lagt merke til, sier megleren.

Vigdel har et veldig bevisst forhold til at boligselgere skal føle seg godt ivaretatt gjennom hele prosessen.

– Vi bruker god tid på hvert boligsalg og er veldig involvert med kundene. Noe av det viktigste er å sette seg inn i situasjonen til kunden og avdekke forventningene de har til boligsalget, og gjerne også overgå disse.

– Like viktig er det å holde det vi lover, og det gjør vi, legger han til.

Nå som Vigdel har vært megler i over ti år opplever han at mange tidligere kunder vender tilbake.

– I tillegg til å bli anbefalt videre til nye kunder, kommer nå gamle kunder tilbake når de skal selge bolig igjen. Det er veldig kjekt at de har vært så fornøyde at de kontakter meg igjen etter flere år.

Klar for nye eventyr

Selv om lokalene til det tidligere kunstgalleriet er under oppussing, hindrer det dem ikke i å ta fatt på sine nye arbeidsoppgaver. Selv om det allerede er et PrivatMegleren-kontor som fokuserer på områdene i og rundt Stavanger, så er det nok arbeid til gjengen i PrivatMegleren Galleri også.

– Det er naturlig at det blir noen flere salg i det nye kontorets nærområde, men vi skal fortsatt betjene Sola, Sandnes og Stavanger-områdene, smiler Vigdel.

Når vi spør ham hva han gleder seg mest til med åpningen av det nye kontoret kommer svaret kjapt.

– Alt. Dette er den beste arbeidsplassen jeg kan se for meg, avslutter han.